Отправлено: - 22:05

Vit:

У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)

[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 23:08]

Цитата:В данном случае, я тут на стороне полиции. Чего уж про Казахстан говорить, если тут в Германии эти самодельщики достали. Уж не знаю что у некоторых там, самоделка, или просто после ЧП какого сами отремонтировали. Но потом ездят и одной фарой, а порой и двумя сразу (и это не дальний, они моргают в ответку) встречку слепят. Если жопорукий, то оставь в сервисе делать. Но нечего встречку слепить и аварийность повышать. Я за безопасность во всём мире.