Отправлено: - 13:26

Kairat stayer:

Молодцы!

Цитата:Когда при Союзе строился дизельный завод в Кустанае, то как главный инженер совхоза я с группой коллег тоже побывали на этом строящемся заводе - это был на тот момент самый СУПЕРСОВРЕМНННЫЙ и ПЕРЕДОВОЙ завод на территории Союза да и всего промышленного мира по выпуску именно дизельных двигателей.Кажеться там были задействованы немецкие технологии.Жаль что пошёл развала Союза и дальнейшая его деятельность прекратилась.Так что Кумар ну никак не может превзойти достижения Союза, при всём его желании.Передовики в этом деле были и задолго до него.