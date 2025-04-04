Отправлено: - 08:03

saba:

Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!

Цитата:Вс это можно сказать одним СЛОВОМ: "....ЖАДНОСТЬ и НЕНАСЫТНОСТЬ автоолигархов...сросших с интересами некоторых гос.чиновников....." сосущих и с народа и с государства.