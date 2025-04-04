И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
О заводе KIA в Костанае аким области в прошлом году говорил много. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... 3 апреля он вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства. Читать новость
Недавно изучал камрюху 80 ку. Китайской сборки. Разочарование получил. Так то вроде с наруже норм. Но чёт внутри не очень. 75 ка намного приятней.
Киа тоже нравится. Жду первый выпуск. Посмотрим. Че наша сборка из себя представляет. Я то не куда не тороплюсь. Мне пока хватает велика.Мне понтоватся не интересно. Я очень прагматичный. Лишних не нужных покупок не делаю.
Сейчас странная ситуация именно с автомобилями! Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
Корейские авто производители вероятно вернуться в Россию официально, со всеми вытекающими последствиями, так было со всеми, всегда в России ставили автосборку, они не глупее нас, плюс АвтоВАЗ правительство России не оставит без поддержки, самый удачный проект был Азия авто (Бипек) но "эффективные манагеры" все уничтожили
saba: Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
Вс это можно сказать одним СЛОВОМ: "....ЖАДНОСТЬ и НЕНАСЫТНОСТЬ автоолигархов...сросших с интересами некоторых гос.чиновников....." сосущих и с народа и с государства.
Всем желаю хорошего дня, мира, радости, добра и отличного настроения!
Цитата:
ОГПУ: Корейские авто производители вероятно вернуться в Россию официально, со всеми вытекающими последствиями, так было со всеми, всегда в России ставили автосборку, они не глупее нас, плюс АвтоВАЗ правительство России не оставит без поддержки, самый удачный проект был Азия авто (Бипек) но "эффективные манагеры" все уничтожили
Отмечают, что в марте АвтоВАЗ реализовал 28,7 тыс. автомобилей Lada, что на 33% меньше, чем в том же месяце прошлого года. АвтоВАЗу грозит приостановка работы из-за провала продаж автомобилей, в других источниках отмечают, что в мае отдельные подразделения пойдут в вынужденные отпуска. Сокращение производства авто уже отмечается.
С кеми было со всеми и когда? Такой ситуации просто не было, как будут вести себя корейцы они сейчас даже сами наверное сказать не могут! С точки зрения ведения бизнеса наш завод это оптимальный вариант, и не в России (можно оправдываться перед мировым сообществом) и рядом с российским рынком! Работники наши не хуже и не лучше россиян по обучаемость, так что этот небольшой для них завод они точно оставят.
Vit: Так почем у нас киа будет? Дешевле или дороже Китайской сборки. Какое будет отличие?
Дешевле будет, если покупать готовый автомобиль в Корее, там рабочая сила дешевле. А тут доставка комплектующих дешевле по налогообложению, но кормушку это организовавших кормить тоже нужно, плюс рабочая сила, которая вряд ли дешевле корейской, минус качество, которое тоже, вряд ли как корейское будет. Вобщем я бы не был так оптимистичен. Цитата:
Vit: Я например обратил внимание что оптика на одной и той же модели разная в зависимости где собиралась киа
Это скорее от конфигурации той же модели всё же зависит.
А в чем его удачность? Там везде была обычная "отверточная" сборка, Балушин сказал,что будет завод "Лада" строить по полному циклу, но не построил ,а сбежал. Сейчас бронеавтомобили делает для СВО в Новосибирске!
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