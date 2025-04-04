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И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51479
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
О заводе KIA в Костанае аким области в прошлом году говорил много. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... 3 апреля он вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства.
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(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 28.05.18
- Сообщений:
- 6810
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 04.04.25 - 18:49
Так почем у нас киа будет?
Дешевле или дороже Китайской сборки. Какое будет отличие?
Я например обратил внимание что оптика на одной и той же модели разная в зависимости где собиралась киа .
Дешевле или дороже Китайской сборки. Какое будет отличие?
Я например обратил внимание что оптика на одной и той же модели разная в зависимости где собиралась киа .
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7531
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 20:22
Цитата:
Вряд ли дешевле, если бы на одном уровне с китайской ценой уже хорошо было бы!
Vit:
Дешевле или дороже Китайской сборки
Дешевле или дороже Китайской сборки
Вряд ли дешевле, если бы на одном уровне с китайской ценой уже хорошо было бы!
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 20:42
Цитата:
Киа тоже нравится. Жду первый выпуск. Посмотрим. Че наша сборка из себя представляет. Я то не куда не тороплюсь. Мне пока хватает велика.Мне понтоватся не интересно. Я очень прагматичный. Лишних не нужных покупок не делаю.
saba:Недавно изучал камрюху 80 ку. Китайской сборки. Разочарование получил. Так то вроде с наруже норм. Но чёт внутри не очень. 75 ка намного приятней.
Киа тоже нравится. Жду первый выпуск. Посмотрим. Че наша сборка из себя представляет. Я то не куда не тороплюсь. Мне пока хватает велика.Мне понтоватся не интересно. Я очень прагматичный. Лишних не нужных покупок не делаю.
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 442
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 04.04.25 - 23:56
Откуда в Казахстане необходимый платежеспособный потребительский спрос? Или есть замысел экспортировать в Россию?
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 00:06
Цитата:
ОГПУ:Ну понятно что часть будет туда уходить. Рынок у них с голодал. Нам думаю оставят, немного.) поэтому у меня вопрос и возник. Че дешевле с Китая сборку купить или наши предложат дешевле. Интереснно.)
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7531
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 05:10
Цитата:
Цитата:
Сейчас странная ситуация именно с автомобилями! Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
ОГПУ:
Цитата:
Vit:
Сейчас странная ситуация именно с автомобилями! Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
О
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.02.22
- Сообщений:
- 442
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 05.04.25 - 07:19
Корейские авто производители вероятно вернуться в Россию официально, со всеми вытекающими последствиями, так было со всеми, всегда в России ставили автосборку, они не глупее нас, плюс АвтоВАЗ правительство России не оставит без поддержки, самый удачный проект был Азия авто (Бипек) но "эффективные манагеры" все уничтожили
A
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 16.11.19
- Сообщений:
- 7835
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 05.04.25 - 08:03
Цитата:
Вс это можно сказать одним СЛОВОМ: "....ЖАДНОСТЬ и НЕНАСЫТНОСТЬ автоолигархов...сросших с интересами некоторых гос.чиновников....." сосущих и с народа и с государства.
saba:
Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
Причем, такая ситуация в основном у нас и в России. Автопроизводители при установлении цены ориентируются в бОльшей степени не на себестоимость авто, а на госрегулирование в отрасли (налоги, сборы,утильсбор) плюс закладывают разницу на нестабильный курс валюты, вот и получается цена даже на китайское авто намного выше чем стоимость в Китае плюс логистика! Ситуация вообще ни разу не рыночная и непонятно, что будет с ценой на наше производство. Если будет большой процент локализации производства, тогда уйдет фактор нестабильности валюты, но эксперименты государства над народом во благо какой то великой цели, пока власть не сменится никуда не исчезнут!!!
Вс это можно сказать одним СЛОВОМ: "....ЖАДНОСТЬ и НЕНАСЫТНОСТЬ автоолигархов...сросших с интересами некоторых гос.чиновников....." сосущих и с народа и с государства.
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