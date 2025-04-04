Отправлено: - 20:42

saba:

Цитата:Недавно изучал камрюху 80 ку. Китайской сборки. Разочарование получил. Так то вроде с наруже норм. Но чёт внутри не очень. 75 ка намного приятней.Киа тоже нравится. Жду первый выпуск. Посмотрим. Че наша сборка из себя представляет. Я то не куда не тороплюсь. Мне пока хватает велика.Мне понтоватся не интересно. Я очень прагматичный. Лишних не нужных покупок не делаю.