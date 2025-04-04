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В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
N
Я робот(Пользователи)
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- 51479
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 21:57
- За выезд на полосу встречного движения предусмотрено лишение водительских прав на 6 месяцев, а если эти действия привели к ДТП, то предусмотрен штраф в размере 20 МРП или лишение водительских прав на 6 месяцев, - сообщил Кайсар СУЛТАНБАЕВ.
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В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 21:57
У меня простой вопрос к председателю комитета, ну или к любому спецу.
Скажите где у нас в казахстане. Ну ладно сужаем поиск где в костанае, в какой школе милиции обучают сотрудников определять на глаз заводской стоит лед или левый?
Меня остановили на Есиле. Он спрашивает вы знаите почему произошла остановка вашего транспорта?
Я нет. Незнаю.
Он начинает приглядывается к моим фарам. Минут пять наверно. Я молча наблюдаю. И когда он закончил там чёт высматриваеть. Я ему задаю вопрос, че увидели там?.
Он лампочки ищю.
Где вы их ищите?.
Их там нет. Там светодиоды стоят.
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
[Исправлено: Vit, 04.04.2025 - 22:00]
Скажите где у нас в казахстане. Ну ладно сужаем поиск где в костанае, в какой школе милиции обучают сотрудников определять на глаз заводской стоит лед или левый?
Меня остановили на Есиле. Он спрашивает вы знаите почему произошла остановка вашего транспорта?
Я нет. Незнаю.
Он начинает приглядывается к моим фарам. Минут пять наверно. Я молча наблюдаю. И когда он закончил там чёт высматриваеть. Я ему задаю вопрос, че увидели там?.
Он лампочки ищю.
Где вы их ищите?.
Их там нет. Там светодиоды стоят.
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
[Исправлено: Vit, 04.04.2025 - 22:00]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:05
Цитата:
В данном случае, я тут на стороне полиции. Чего уж про Казахстан говорить, если тут в Германии эти самодельщики достали. Уж не знаю что у некоторых там, самоделка, или просто после ЧП какого сами отремонтировали. Но потом ездят и одной фарой, а порой и двумя сразу (и это не дальний, они моргают в ответку) встречку слепят. Если жопорукий, то оставь в сервисе делать. Но нечего встречку слепить и аварийность повышать. Я за безопасность во всём мире.
[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 23:08]
Vit:
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
У меня ещё раз вопрос. Где вы их набирайте и в какой школе милиции препадают как определять на глаз яркость фар и заводское ли установка или левое)
В данном случае, я тут на стороне полиции. Чего уж про Казахстан говорить, если тут в Германии эти самодельщики достали. Уж не знаю что у некоторых там, самоделка, или просто после ЧП какого сами отремонтировали. Но потом ездят и одной фарой, а порой и двумя сразу (и это не дальний, они моргают в ответку) встречку слепят. Если жопорукий, то оставь в сервисе делать. Но нечего встречку слепить и аварийность повышать. Я за безопасность во всём мире.
[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 23:08]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:08
Цитата:
Эл-починно:Автомобиль из Европы. Я не прикасался руками к фарам. Это ваши в германии их установили. Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:09
Цитата:
Тебе верю ))
Vit:
Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
Из моего. Только в холодильнике колбаса лежит.)
Тебе верю ))
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 22:37
Цитата:
Эл-починно:Тёска почему зацепила меня эта тема. . У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:12
Цитата:
Да ладно чесать - лишение прав, отправят на ТО и готово. А определять, сам уже "заржавел" немного, тут у нас всё в сервисах, сам не делаю. Но насколько помню, батя в Кустанае что то типа 15-ть метров для ближнего света и 30-ть для дальнего света использовал. Примерно по уровню колен. Но это не точно.
[Исправлено: Эл-починно, 05.04.2025 - 00:15]
Vit:
У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
У нас это идёт на лишение прав. И мне интересно как и по каким меркам они определяют ярко или не ярко. Низко или не низко.)
Да ладно чесать - лишение прав, отправят на ТО и готово. А определять, сам уже "заржавел" немного, тут у нас всё в сервисах, сам не делаю. Но насколько помню, батя в Кустанае что то типа 15-ть метров для ближнего света и 30-ть для дальнего света использовал. Примерно по уровню колен. Но это не точно.
[Исправлено: Эл-починно, 05.04.2025 - 00:15]
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:25
Цитата:
Эл-починно:Про какое ТО? Про наше?). Не шути так больше.)
В Казахстане ужесточили наказания за нарушения ПДД
Отправлено: 04.04.25 - 23:40
Цитата:
Ведь изначально уже кидаловым запахло. Остановка без причины, раз.
Глупое рассматриванте фары. Два.
И почему я должен верить что дальнейшие движение на сто будут порядочные если с первых минут уже не норм?)
Эл-починно:Ладно, фиг с ним. Заезжаем на сто. Где гарантия что это сто не чела который на лексусе гоняет из бывших. И что щас будут меня крутить?.)
Ведь изначально уже кидаловым запахло. Остановка без причины, раз.
Глупое рассматриванте фары. Два.
И почему я должен верить что дальнейшие движение на сто будут порядочные если с первых минут уже не норм?)
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