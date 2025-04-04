Отправлено: - 19:15

увеличилось до 1 млн человек. В 2025 году на эти

Цитата:Какие то цифры страшные. Это че у нас каждый 20 человек нищий и безработный?Или притворяется как наш Марик что у него денег не хватает на колбасу)