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≡ Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной социальной помощи казахстанцам – Минтруда
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51479
Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной социальной помощи казахстанцам – Минтруда
Отправлено: 04.04.25 - 19:15
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"В заявлении был указан фактический адрес один, а обследование проходило непосредственно по другому адресу. Если геокод места проживания, координаты объекта недвижимости и геокод на фотографии обследования не совпадают, то система не пропускает назначение этих выплат", – пояснила Жакупова.
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16372
Re: Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной...
Отправлено: 04.04.25 - 19:15
#1
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Цитата:
увеличилось до 1 млн человек. В 2025 году на эти


Какие то цифры страшные. Это че у нас каждый 20 человек нищий и безработный?

Или притворяется как наш Марик что у него денег не хватает на колбасу)
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
800
Re: Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной...
Отправлено: 04.04.25 - 20:40
#2
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Пора бы всем знать, что больше половины населения страны, это иждивенцы или дармоеды! Поэтому такой бардак в стране с момента независимого гос-ва был создан специально, чтобы под этим соусом тырить из бюджета, согласно принципа ворон ворону глаз не выклюет!
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16372
Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной социальной помощи казахстанцам – Минтруда
Отправлено: 04.04.25 - 20:47
#3
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Цитата:
абике:

Думаю что из этого миллиона половину можно отсеять.
Че у нас работы не ту?
Есть. Вон вокруг города сколько строек. Мужикам можно кирпичи подносить. Женщинам штукатурить подъезде. Или все хотят сразу на прадик сесть как Акрос. Так он прошёл длинный и долгий путь что б красиво жить. Работы слава богу у нас хватает. Только нужно научится жить по средствам. Кому мало те на вахту гоняют, командировки.
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4175
Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной социальной помощи казахстанцам – Минтруда
Отправлено: 04.04.25 - 21:00
#4
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Цитата:
Vit:
Какие то цифры страшные. Это че у нас каждый 20 человек нищий и безработный?

Каждый 10-ый ну или как минимум 15-ый. Отними Новорождённых и детей как минимум до 14-ти лет, а также немощных, инвалидов и большинство пенсионеров. Хотя могу представить, что некоторые пенсионеры ещё ого-го зажигают. :lol: 8-)

[Исправлено: Эл-починно, 04.04.2025 - 22:04]
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Vit
* Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16372
Около 458 дел расследуют о незаконном начислении адресной социальной помощи казахстанцам – Минтруда
Отправлено: 04.04.25 - 21:09
#5
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Цитата:
Эл-починно: Хотя могу представить, что некоторые пенсионеры ещё ого-го зажигают.
У меня родители пенсы. Батя больше получает, мама меньше так как до пенсии не смогла работать. Но им на двоих вроде хватает. Внукам всякие вкусняшки покупают. Ну и я периодически проверяют как живут. Ну мало ли может государство деньги забыло им дать. На карту. Смотрю вроде норм. Кушают вкусно. В магазин тц ездют на машине. На ярмарке тусят. Батя на рыбалку в тургай гоняет за большой рыбой. Зимой охота. Моему сыну ружье купил. Приучать к охоте решил. И это всё на пенсию, без моей помощи. Люди у нас норм живут. Я Незнаю зачем не которые притворяются что денег у них не хватает. А мои пенсы не чиновники а простые бывшие трудяги.
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