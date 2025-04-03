Отправлено: - 15:17

юля елиссева:

Азербайджанцы потомки огузов. Огузы пришли в Азербайджан и Турцию как раз таки из Казахстана. Так что, эти неадекватные дамы сейчас на своей исторической родине

Цитата:нетиначе получается никто на земле не у себя на родине а пришлые (хотя азербайджанцы на кавказе пришлые естественно)просто есть понятие этнической и национальной территориивсе европейские народы пришлые там варвары кроме греков.получается для французов исторической родиной будет кавказ откуда и вышли кавказская раса белых европеиодов? да нет конечно жепоэтому для этих баб исторической родиной будет естественно азербайджан где племена огузов осели в свое время подвинув армян и персов за что теперь конфликтуют со всеми ища защиты у родственных турок-сельджуков