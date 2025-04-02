Отправлено: - 13:52

111:

Это состояние шока, аффекта, от пережитого,

111:

вот диспетчера убил в Ойропе осетин, Калоев вроде, ему за это ничего не будет

111:

Муж застал своего ребенка с педофилом, жену свою с любовником, замочил, это состояние шока.

111:

Мы тут все раньше этим занимались, чморили национальности друг у друга с 2006го, и ничего не

Цитата:Состояние аффекта краткосрочное состояниеПосле 3 месяцев после события аффекта не бывает и шокаЭто просто их постоянное состояние истеричности и не адекватности Цитата:8 лет дали3 из них отсиделЦитата:А зачем он ребенка замочил?))Цитата:Есть тонкая граньШутки на тему национальностиДискуссии,спора или прямых обвинений и угроз в том что ты представитель некой нации значит ненавидишь другую нацию причем сказанных в суде прямо среди сотрудников правоохранительных органовКак говорится те время кончились когда можно было пи***ь всё что в голову взбредётНадо и отвечать потихоньку