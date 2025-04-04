Отправлено: - 14:13

К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за два дня до ДТП проходил технический осмотр

Цитата:В смысле а сам ты не почувствовал что тормоза не работают?Теперь надо поднять стоимость на ТО из за какого то раздолбая)