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"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
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