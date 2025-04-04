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≡ И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51478
И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области встретился с руководством автогиганта из Кореи
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
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О заводе KIA в Костанае аким области в прошлом году говорил много. И на рабочих поездках на стройку, и на индустриальных брифингах... 3 апреля он вновь посетил завод с журналистами в связи с приближением срока завершения строительства.
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Kairat stayer
§ Kairat stayer
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
28.05.18
Сообщений:
6810
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 04.04.25 - 16:14
#1
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Молодцы!

Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16364
Re: И снова KIA - Завод в Костанае почти достроили. Аким области...
Отправлено: 04.04.25 - 18:49
#2
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Так почем у нас киа будет?
Дешевле или дороже Китайской сборки. Какое будет отличие?
Я например обратил внимание что оптика на одной и той же модели разная в зависимости где собиралась киа .
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