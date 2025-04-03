Отправлено: - 14:21

saba:



Цитата:Мне тоже не всегда нравятся российские новости. Я не слепой. Вот из последних. Захарова говорит что Зеленский не соблюдает мирные переговоры между Путиным и трампомТак стоп. Я вчера слышал от неё что Зеленский не адекват. Нарик. Тогда что вы щас ждёт от него?.Че плакать то. Идите уже до конца. Че позорится. Ладно. Понятно что до Киева такими темпами не дойтете. Тогда до границе Донбасса. Там ставьте бетоный забор. И забудем про войну.Но как говорит Абайка. Украина может реванш замутить. Неис4лючаем. Что дождутся после ухода Путина например сбаго Горбачева. Хребет сломают России и тогда. Ну Незнаю даже.