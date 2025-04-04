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≡ Как и когда нужно менять зимнюю резину, рассказали в "КазАвтоЖоле"
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51476
Как и когда нужно менять зимнюю резину, рассказали в "КазАвтоЖоле"
Отправлено: 04.04.25 - 14:52
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В "КазАвтоЖоле" казахстанским водителям рассказали, как и когда лучше "переобуваться" весной, а также дали советы относительно хранения зимних шин. В компании не рекомеyдуют использовать шины старше 5-6 лет.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
725
Re: Как и когда нужно менять зимнюю резину, рассказали в...
Отправлено: 04.04.25 - 14:52
#1
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///Если шины без дисков, то нужно складывать их горизонтально в штабель//
абсолютно нет. Вертикальное хранение помогает избежать деформации и сохраняет форму. зачем писать вредные советы.
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