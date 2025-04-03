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≡ "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51476
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
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Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий. Оглашение приговора сестры сопровождали поражающими жестокостью проклятиями.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
725
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 04.04.25 - 14:22
#15
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Jграничения это же условно? лишения это турьма. почему бы сразу понятнее не писать.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17958
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 04.04.25 - 15:17
#16
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Цитата:
юля елиссева:
Азербайджанцы потомки огузов. Огузы пришли в Азербайджан и Турцию как раз таки из Казахстана. Так что, эти неадекватные дамы сейчас на своей исторической родине

нет
иначе получается никто на земле не у себя на родине а пришлые (хотя азербайджанцы на кавказе пришлые естественно)
просто есть понятие этнической и национальной территории
все европейские народы пришлые там варвары кроме греков.
получается для французов исторической родиной будет кавказ откуда и вышли кавказская раса белых европеиодов? да нет конечно же
поэтому для этих баб исторической родиной будет естественно азербайджан где племена огузов осели в свое время подвинув армян и персов за что теперь конфликтуют со всеми ища защиты у родственных турок-сельджуков
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17958
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 04.04.25 - 15:20
#17
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азербайджанки из якутии переехав в казахстан прыгают на казашку подозревая в ней армянку и при этом шлют проклятья с именем аллаха казахским судьям и полицейским.
дожили

чем они отличаются от той пьяной бабехи из такси прыгающей на русского таксиста с нац выкриками который оказался украинцем и получившей пару лет условки, пока не пойму
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