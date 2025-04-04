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≡ Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля. Сокращение игроков на рынке может сказаться на ценах
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51476
Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля. Сокращение игроков на рынке может сказаться на ценах
Отправлено: 04.04.25 - 09:59
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Цены на техосмотр автомобилей в Казахстане могут вырасти в два раза, а количество станций техосмотра снизится до 300. Такой прогноз дают в профильной республиканской ассоциации. Это связывают с изменением правил работы пунктов технического осмотра.
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Д
§ Дантист
(Полноправные пользователи)
Откуда:
г. Рудный
Регистрация:
05.01.15
Сообщений:
1382
Re: Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля....
Отправлено: 04.04.25 - 09:59
#1
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Покой нам только снится. Государство не даёт заскучать своим гражданам и для этого ужесточает, сокращает, организует очереди и т.д. Что такое 300 станций на всю страну- это толпы людей, а где толпы там и "помогайки", взятки и т.д. Один-два случая с некачественным техосмотром и всех надо построить. Из-за некачественных дорог страдает народу в сотни раз больше , но там государство такой прыти не проявляет
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raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
34
Re: Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля....
Отправлено: 04.04.25 - 10:24
#2
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"К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за два дня до ДТП проходил технический осмотр авто. Клиент подозревает, что станция технического осмотра ненадлежащим образом оказала услугу", – отметила юрист Акмарал Хитарова.

видать надо как то ущерб в нахаляву возместить :lol: :lol:
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raem
§ raem
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
18.02.19
Сообщений:
34
Re: Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля....
Отправлено: 04.04.25 - 10:26
#3
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техосмотр и диагностика автомобиля два разных профиля !
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16362
Re: Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля....
Отправлено: 04.04.25 - 14:13
#4
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Цитата:
К нам обратился клиент, который попал в ДТП из-за отказа тормозной системы. Чем примечательна эта ситуация? По его словам, он за два дня до ДТП проходил технический осмотр


В смысле а сам ты не почувствовал что тормоза не работают?
Теперь надо поднять стоимость на ТО из за какого то раздолбая)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16362
Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля. Сокращение игроков на рынке может сказаться на ценах
Отправлено: 04.04.25 - 14:26
#5
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Друг звонит и спрашивает моё мнение.
Че купить? Газель, фуру?
Я ему эвакуатор покупай, не прогодаешь.
Он, а че?
Я, все ваши любимые жаки, чери скоро по обочинам будут стоять.

Купил он нового кррсовера жак. 7 модель вроде. Через полгода рулевые застучали . Он приехал на фирму где покупал машину, она на гарантии ещё была. Ему по вин коду выносят новые а они не фига не подходят по размеру.

Аа я ржу. Говорю ему а я тебе говорил эвакуатор покупай))) :lol:
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
708
Re: Новые требования к станциям техосмотра вводятся с 5 апреля....
Отправлено: 04.04.25 - 15:28
#6
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техосмотр надо проводить тем кто занимается пассажирскими перевозками. Частники пусть сами несут ответственность за состояние своего авто. Это техника и имеет свойство ломаться. На осмотре все ровно было, а выехал и после двух кварталов что то поломалось. Перед тем как сесть за руль надо хотя бы визуально осмотреть машину, обойти ее , проверить состояние колес и т.д. А у некоторых видимо этой привычки нет, и ездят с грязными нечитаемыми номерами. Это уже характеризует водителя и то как он к технике относится Хотя это есть нарушение ПДД.(нечитаемые номера).
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