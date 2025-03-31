Re: Биография рынка «Салтанат» в Костанае все-таки...

Отправлено: - 19:45

Только бестолковые делают одну работу несколько раз! Раз передали в аренду, то пусть земля была все время в аренде, так нет же, Садвокасов продал земельный участок какому-то приближенному, а теперь гос-во за неумное решение должно выкупать этот земельный участок за бюджетные деньги! Разве это нормально, разве это по-хозяйски? Живут одним днем, а завтра хоть трава не расти!