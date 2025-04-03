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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 13:16
#4996
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Завтра мобик 110 отдает, за костанайскую, ну минус коммуналка, у меня же всё включено, чистыми 90.
Один поход в магазин на пятерых человек.
Так что не все порой так гладко.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 13:23
#4997
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Вот тут все кредиты, первый среднему айфон 16 взяли.
Второй и третий младшему велик и сотку Сяоми 13 .
А вот 4 и 5й, чисто на еду не хватало.
Думаю завтра расчитаюсь, берем на еду, потом в течении недели двух стараемся отдавать.
Выходит не сильно дорого..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 14:00
#4998
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Только поплакался, и сразу же принесли мне на дом 150 тысяч зарплаты, сверху то, что у нас осталось, это три с половиной тысячи тенге, сейчас пойдем заряжать их в банкомат и отдавать первые 121300 с процентами, и свою на оставшееся поведу в магазин
Во счастье то подвалило.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 14:11
#4999
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Цитата:
Vit:
мы че видим из новостей?. Беременную женщину растреливают в машине при

Виталий,ты смотришь одни новости, я другие, где пропаганда, а где новости разобрать сейчас сложно! Я смотрел и Дойче велле и БиБиСи где ВСУ вполне себе достойно вели себя с оставшимися там жителями и девушка,про которую ничего родные не знали, тоже выплыла из новостей итальянского ТВ!А с беременной девушкой,да ехала в машине, попал дрон или с автомата стреляли( данные разные), очень жаль, но может не стоило войну начинать, чтобы она к тебе бумерангом не пришла?
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 14:14
#5000
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Цитата:
111:
ВЫ, значит и Саба

У меня с Виталием никаких непоняток нет, мы разного мнения про войну, но друг друга понимаем и уважаем!
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 14:21
#5001
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Цитата:
saba:

Мне тоже не всегда нравятся российские новости. Я не слепой. Вот из последних. Захарова говорит что Зеленский не соблюдает мирные переговоры между Путиным и трампом

Так стоп. Я вчера слышал от неё что Зеленский не адекват. Нарик. Тогда что вы щас ждёт от него?.

Че плакать то. Идите уже до конца. Че позорится. Ладно. Понятно что до Киева такими темпами не дойтете. Тогда до границе Донбасса. Там ставьте бетоный забор. И забудем про войну.

Но как говорит Абайка. Украина может реванш замутить. Неис4лючаем. Что дождутся после ухода Путина например сбаго Горбачева. Хребет сломают России и тогда. Ну Незнаю даже.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 14:40
#5002
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Цитата:
Vit:
границе Донбасса.

А там же Виталий тоже не всё так просто! Процентов 30 людей из Донбасса уехали в Украину и дальше, побросав всё , с ними что делать, если они не хотят в Россию?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 15:08
#5003
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Цитата:
saba:
Процентов 30 людей из Донбасса уехали в Украину и дальше, побросав

Незнаю я. Я ваще запутался. Я не понимаю как могли два народа бить друг друга. Убивать. Вон в соседней ветки казахи почему то армянам чет предъявляют. А тут русский и украинец воют. Ужас. В голове не укладывается.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 15:31
#5004
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Цитата:
Vit:
Ужас. В голове не укладывается.

Ну в общем да! А самое главное, когда всё кончится, как дальше рядом будут жить! У меня друг раньше на выходные из Москвы в Киев ездил просто по Крещатика побродить, на каштаны полюбоваться, а теперь всё наверное!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7527
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 04.04.25 - 06:25
#5005
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Ох Трамп и начудил! Объявить торговую войну всему миру? Точно решил хоть как то в Истории оставить свой след!!! Дело Герострата живёт и побеждает!!!
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