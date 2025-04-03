Re: Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое...

Отправлено: - 15:22

Да вольво было виновата. Но это информации была старая.



Но я хочу другое сказать. Я не защищаю вольво.



Я хочу предупредить бусы. Вы везёте моих детей, или не моих



Смотрите что происходит на дороге. Может в этом вольве сердце стукнуло. Вы должны быть готовы выкрутиться с любой ситуации. Учитесь.