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≡ Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое учителей, начал рассматривать суд в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51473
Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое учителей, начал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 03.04.25 - 15:22
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Согласно обвинению, 16 декабря 2024 года подсудимый Исмоилжон РОЗАКУЛОВ на фуре "Вольво" выехал на встречную полосу и врезался в минивен "Тойота Альфард" на трассе "Костанай - Аулиеколь - Сурган" в Карасуском районе.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Re: Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое...
Отправлено: 03.04.25 - 15:22
#1
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Да вольво было виновата. Но это информации была старая.

Но я хочу другое сказать. Я не защищаю вольво.

Я хочу предупредить бусы. Вы везёте моих детей, или не моих

Смотрите что происходит на дороге. Может в этом вольве сердце стукнуло. Вы должны быть готовы выкрутиться с любой ситуации. Учитесь.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
799
Re: Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое...
Отправлено: 03.04.25 - 21:23
#2
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Если по факту, то бессмысленная смерть ни в чем не повинных людей при несении служебных обязанностей из-за бездействия опытного водителя (водителей), который знает, что он управляет опасным агрегатом (механизмом), поэтому никаких снисхождений и адвокатских речей! За содеянное каждый обязан нести заслуженную кару, установленную законодателями, то есть людьми, а не божьей карой!
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое учителей, начал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 03.04.25 - 21:42
#3
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Цитата:
абике:
Я когда пришёл в это работу. Я себе сказал ты отвечаешью за груз?. Когда водитель приходит на бус. Ты отвечаешь. За безопасность моих детей?. Нет?. Повторяю ещё раз. Камаз, вольво могла уйти не понятно куда. Ты везешь моих детей. Умей выкрутиться. Я доверю тебе все самое дорогое, дороже не че не нету.
Профайл
Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Дело о ДТП с "Альфардом", в котором погибли трое учителей, начал рассматривать суд в Костанае
Отправлено: 03.04.25 - 21:50
#4
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Я Незнаю че там произошло. Ну меня учили так. Уходи в право. Что бы не было. Почему он пошёл в лево. Незнаю. Удар на встречу это беда.
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