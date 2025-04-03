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≡ Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба резко выросла
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51473
Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба резко выросла
Отправлено: 03.04.25 - 11:51
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Заместитель председателя Агентства по финансовому мониторингу Женис Елемесов рассказал новые подробности по делу Перизат Кайрат. Он подтвердил, что уголовное дело в отношении подозреваемой завершено, а в настоящий момент идет стадия ознакомления с материалами уголовного дела участниками процесса.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17956
Re: Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба...
Отправлено: 03.04.25 - 11:51
#1
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одна девушка украла 3 млрд а за ней не стояли ни бастыки серьезные ни ОПГ ни всякие спецслужбы? ну не верю)) у нас коммерсантов за 20 млн убивали а эта 3 лярда вытащила типа и спокойно ходила? не боялась?
где ее соучастники? где соучредители фонда? где крыша ее?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Re: Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба...
Отправлено: 03.04.25 - 11:53
#2
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Крутая телка, жаль, что вовремя отсюда не свалила.
И почему виновата, если ей люди сами несли бабло каким то там палестинцам, боже, какие палестинцы, Хамас что ли?
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7830
Re: Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба...
Отправлено: 03.04.25 - 12:52
#3
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Цитата:
abaika95:

Цитата:
111:



Цитата:///подозреваемая Перизат Кайрат не признает свою вину по предъявленным эпизодам.///

Значит надеяться на КОГО то: - ведь этот КТО то давал ей добро на все эти действия; этот КТО то давил на партии и на различные как общественные так и исполнительные органы что бы денежный поток НЕ ИССЯКАЛ.

Ей надо было поосторожней с деньгами и тем более в публичном пространстве- вид ХАЛЯВНЫХ денег замутил ей разум и она потеряла ОСТОРОЖНОСТЬ- видать она не из богатой семьи.

Богачи с ворованными деньгами так не поступают.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16360
Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба резко выросла
Отправлено: 03.04.25 - 13:00
#4
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Цитата:
ACROS:
Богачи с ворованными деньгами так не поступают.

Ага. Скромничают катаясь на лексус 600 тых. И при малейшей возможности хвастаются что они крутые.

[Исправлено: Vit, 03.04.2025 - 13:05]
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
799
Re: Расследование дела Перизат Кайрат завершено: сумма ущерба...
Отправлено: 03.04.25 - 21:06
#5
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Раскаяния нет, то естественно и срок будет по высшему разряду! Она ведь знает, что вышку не дадут и поэтому будет вину брать на себя! Все еще впереди, её если надо раскачают, всем же интересно, как ранее не судимая научилась манипулировать сознанием потерпевших, чтобы они отдали свои деньги! Неужели научилась у осужденных коррупционеров или еще не осужденных пока?
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