Отправлено: - 12:52

abaika95:



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Цитата:Цитата:Цитата:///подозреваемая Перизат Кайрат не признает свою вину по предъявленным эпизодам.///Значит надеяться на КОГО то: - ведь этот КТО то давал ей добро на все эти действия; этот КТО то давил на партии и на различные как общественные так и исполнительные органы что бы денежный поток НЕ ИССЯКАЛ.Ей надо было поосторожней с деньгами и тем более в публичном пространстве- вид ХАЛЯВНЫХ денег замутил ей разум и она потеряла ОСТОРОЖНОСТЬ- видать она не из богатой семьи.Богачи с ворованными деньгами так не поступают.