Re: Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана

Отправлено: - 20:56

Учить конечно надо, и не только для сельского хозяйства, при этом учить на медсестер, учителей, зуботехников, управляющих жилыми многоквартирными домами, автослесарей и другие специальности! Тут самое главное, нужно брать за жабры латифундистов, которым нужна бесплатная рабочая сила за минимальную заработную плату, из которой они еще вычтут за съеденный обед и мест отдыха! Ведь они таким незаконными действиями прижимая сельхозрабочих практически выкосили сельскую молодежь! При этом гос-во всегда щекочется за сельское хозяйство, которое становится коррупционным, давая им субсидии под 5%, поэтому ввести строгую ответственность за использование бюджетных средств! Если тратят бюджетные средства, полученные под 5 % на свои хотелки, а не на цели улучшения плодородия почв, на сельхозтехнику, и т.п., взыскать назад всю сумму с процентами, одновременно изъяв земельные участки и передав более добросовестным земледельцам! Надо осужденных за правонарушения, а также преступления небольшой тяжести направлять для отбытия наказания к этим латифундистам путем принудительного труда! Туда будут чаще приезжать работники полиции, прокуратуры, чтобы контролировать процесс отбытия наказания и заодно как латифундисты оплачивают за выполненную работу! Пора наводить порядок в стране, убрать весь хаос, применяя законные меры профилактики!