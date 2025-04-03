"Сегодня нужно не просто обучать молодежь, а создавать условия, чтобы они могли реализовать себя на родной земле. Принцип "где родился – там и пригодился" должен стать основой подготовки специалистов среднего звена в сельском хозяйстве", - отметила мажилисвумен Каракат Абден. Читать новость
...и сразу, тут же, сейчас же после обеда, как только предметы в школе введут инфраструктура сельская наладится, на зависть городским. Сразу у нас картошку перестанут замораживать на границе. Заживём е.та!!!
Ну конечно, кроме агробизнеса чем еще голову детям забивать? Лучше делайте грамотную профориентацию, чтобы дети ХОТЕЛИ стать аграриями, сварщиками и мастерами "с-руками-откуда-надо". Сейчас мы имеем поколение юристов, менеджеров и недоблогеров. Дети растут с целью "нихрена не делать, грести бабки лопатой и выпросить у мамки-папки айфон". Престиж работяги просто сошел на нет.
Я в 9м классе в 1986м по моему году получил тракториста машиниста широкого профиля третьего разряда, да так и не сгодилось. На "валках" только после 9го в степи работал, самая опасная профессия получалась, главное не вывалиться находясь за трактором сзади в пыли ,где ниче не видно и не попасть под вилы, собирающие валки..
Сначала СПТУ уничтожили, а теперь о нехватке кадров плачутся. Логика, однако... ... И зачем теперь школы в СПТУ превращать, если 30 лет народу внушали НЕпрестижность жизни на селе? 90% сельских школьников всего этого знать не хотят. Живут в селе только потому, что с родителями живут. И мечтают в город уехать. А для оставшихся 10%, которые любят село и хотят там жить и работать, надо именно СПТУ в райцентрах создавать.
ну и нафиг кому это надо? я городской, дети городские, на село не собираемся работать, зачем моим детям забивать голову тем как коровьё выращивать или как птиц прививать от гриппа? давайте те кто хочет будет это изучать а другие пойдут изучать чат джипити, как коды писать, как игры делать компьютерные или роботов настраивать или накрайняк что такое полупроводники как их добывают и делают из них чипы
Учить конечно надо, и не только для сельского хозяйства, при этом учить на медсестер, учителей, зуботехников, управляющих жилыми многоквартирными домами, автослесарей и другие специальности! Тут самое главное, нужно брать за жабры латифундистов, которым нужна бесплатная рабочая сила за минимальную заработную плату, из которой они еще вычтут за съеденный обед и мест отдыха! Ведь они таким незаконными действиями прижимая сельхозрабочих практически выкосили сельскую молодежь! При этом гос-во всегда щекочется за сельское хозяйство, которое становится коррупционным, давая им субсидии под 5%, поэтому ввести строгую ответственность за использование бюджетных средств! Если тратят бюджетные средства, полученные под 5 % на свои хотелки, а не на цели улучшения плодородия почв, на сельхозтехнику, и т.п., взыскать назад всю сумму с процентами, одновременно изъяв земельные участки и передав более добросовестным земледельцам! Надо осужденных за правонарушения, а также преступления небольшой тяжести направлять для отбытия наказания к этим латифундистам путем принудительного труда! Туда будут чаще приезжать работники полиции, прокуратуры, чтобы контролировать процесс отбытия наказания и заодно как латифундисты оплачивают за выполненную работу! Пора наводить порядок в стране, убрать весь хаос, применяя законные меры профилактики!
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