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≡ Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51473
Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 10:56
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"Сегодня нужно не просто обучать молодежь, а создавать условия, чтобы они могли реализовать себя на родной земле. Принцип "где родился – там и пригодился" должен стать основой подготовки специалистов среднего звена в сельском хозяйстве", - отметила мажилисвумен Каракат Абден.
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1473
Re: Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 10:56
#1
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...и сразу, тут же, сейчас же после обеда, как только предметы в школе введут инфраструктура сельская наладится, на зависть городским. Сразу у нас картошку перестанут замораживать на границе. Заживём е.та!!!
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1172
Re: Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 11:04
#2
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Ну конечно, кроме агробизнеса чем еще голову детям забивать? Лучше делайте грамотную профориентацию, чтобы дети ХОТЕЛИ стать аграриями, сварщиками и мастерами "с-руками-откуда-надо". Сейчас мы имеем поколение юристов, менеджеров и недоблогеров. Дети растут с целью "нихрена не делать, грести бабки лопатой и выпросить у мамки-папки айфон". Престиж работяги просто сошел на нет.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 11:06
#3
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Я в 9м классе в 1986м по моему году получил тракториста машиниста широкого профиля третьего разряда, да так и не сгодилось.
На "валках" только после 9го в степи работал, самая опасная профессия получалась, главное не вывалиться находясь за трактором сзади в пыли ,где ниче не видно и не попасть под вилы, собирающие валки..

[Исправлено: 111, 03.04.2025 - 12:07]
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Skeptic
§ Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2235
Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 11:40
#4
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Сначала СПТУ уничтожили, а теперь о нехватке кадров плачутся.
Логика, однако...
...
И зачем теперь школы в СПТУ превращать, если 30 лет народу внушали НЕпрестижность жизни на селе? 90% сельских школьников всего этого знать не хотят. Живут в селе только потому, что с родителями живут. И мечтают в город уехать.
А для оставшихся 10%, которые любят село и хотят там жить и работать, надо именно СПТУ в райцентрах создавать.

[Исправлено: Skeptic, 03.04.2025 - 12:46]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 11:47
#5
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Цитата:
Skeptic:
Сначала СПТУ уничтожили,

Проклятые коммунисты!
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17956
Re: Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 11:59
#6
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Цитата:
С 7-го по 11-й класс ученики будут изучать механизацию, агрономию, ветеринарию, животноводство и основы агробизнеса", - предложила Абден.

Источник:


ну и нафиг кому это надо? я городской, дети городские, на село не собираемся работать, зачем моим детям забивать голову тем как коровьё выращивать или как птиц прививать от гриппа?
давайте те кто хочет будет это изучать а другие пойдут изучать чат джипити, как коды писать, как игры делать компьютерные или роботов настраивать или накрайняк что такое полупроводники как их добывают и делают из них чипы
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
799
Re: Новые предметы хотят ввести в школах Казахстана
Отправлено: 03.04.25 - 20:56
#7
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Учить конечно надо, и не только для сельского хозяйства, при этом учить на медсестер, учителей, зуботехников, управляющих жилыми многоквартирными домами, автослесарей и другие специальности! Тут самое главное, нужно брать за жабры латифундистов, которым нужна бесплатная рабочая сила за минимальную заработную плату, из которой они еще вычтут за съеденный обед и мест отдыха! Ведь они таким незаконными действиями прижимая сельхозрабочих практически выкосили сельскую молодежь! При этом гос-во всегда щекочется за сельское хозяйство, которое становится коррупционным, давая им субсидии под 5%, поэтому ввести строгую ответственность за использование бюджетных средств! Если тратят бюджетные средства, полученные под 5 % на свои хотелки, а не на цели улучшения плодородия почв, на сельхозтехнику, и т.п., взыскать назад всю сумму с процентами, одновременно изъяв земельные участки и передав более добросовестным земледельцам! Надо осужденных за правонарушения, а также преступления небольшой тяжести направлять для отбытия наказания к этим латифундистам путем принудительного труда! Туда будут чаще приезжать работники полиции, прокуратуры, чтобы контролировать процесс отбытия наказания и заодно как латифундисты оплачивают за выполненную работу! Пора наводить порядок в стране, убрать весь хаос, применяя законные меры профилактики!
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