Отправлено: - 19:23

ACROS:

Что такое кредит под ДВА с ПОЛОВИНОЙ процента - это когда вы с ОДНОГО миллиона тенге, вернёте всего лишь ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ тысяч тенге.

[Исправлено: Филипповна, 03.04.2025 - 20:34]

Цитата:Можно разъяснить для меня - гуманитария. Я с арихметикой не в ладах. Вы имеете ввиду, что сам миллион они отдавать не будут ? Я таки думала, что эти 25К они должны заплатить сверх каждого лимона ? Вапгос, канешна, интегесный...