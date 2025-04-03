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≡ «Ни один дом не был затоплен» - Итоги паводкового периода подвел аким Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51473
«Ни один дом не был затоплен» - Итоги паводкового периода подвел аким Костанайской области
Отправлено: 03.04.25 - 17:47
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На противопаводковые мероприятия из областного бюджета выделили более 7,5 млрд тенге. В 2024-м было 2,4 млрд тенге.
Увеличение связано с анализом прошлогоднего печального опыта. В этот раз разработали план строительных и ремонтных работ, которые завершили в сжатые сроки.
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§ berkut_1973
(Пользователи)
Регистрация:
22.12.12
Сообщений:
32
Re: «Ни один дом не был затоплен» - Итоги паводкового периода...
Отправлено: 03.04.25 - 17:47
#1
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С осени толком дождей не было , а зимой снега было , но в отличие от прошлого года денег было потрачено намного больше , расценки видно , как-будто сам аким области воду вычерпывал
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7830
Re: «Ни один дом не был затоплен» - Итоги паводкового периода...
Отправлено: 03.04.25 - 19:51
#2
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berkut_1973:


Цитата://Самое главное - ни один дом не был затоплен, имущество и скот жителей также не пострадали.///

Самое главное для него: - выговор о НЕПОЛНОМ служебном соответствии- сняли с него ???
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
799
Re: «Ни один дом не был затоплен» - Итоги паводкового периода...
Отправлено: 03.04.25 - 21:16
#3
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Все хорошо прекрасная маркиза! Все хорошо! Самое главное, чтобы не выявили факты хищения бюджетных средств при подготовке к спасению сел и аулов! А они обязательно выявятся, если латентные факты были!
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