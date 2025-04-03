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≡ Новый штраф начал действовать в Казахстане
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51473
Новый штраф начал действовать в Казахстане
Отправлено: 03.04.25 - 19:23
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"Это означает, что за превышение установленной предельной торговой надбавки в размере 15 процентов на СЗПТ предприниматели будут не предупреждены, как ранее, а сразу оштрафованы", - сообщила пресс-служба Минторговли.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44070
Re: Новый штраф начал действовать в Казахстане
Отправлено: 03.04.25 - 19:23
#1
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Пис...тец...
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абике
* абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
796
Re: Новый штраф начал действовать в Казахстане
Отправлено: 03.04.25 - 20:28
#2
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На то и щука, чтобы караси не дремали и не жадничали, угрожая повышением цен!
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