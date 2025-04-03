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"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
N
Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51472
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий. Оглашение приговора сестры сопровождали поражающими жестокостью проклятиями.
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Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
А их нельзя депортировать?
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 707
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:59
так получается, что потерпевшая сторона только 1 миллион должна получить. А юристы больше. Это по честному? Там и так все ясно было с самого начала. Даже на суде картина четкая вышла.
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7526
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 14:29
Неадекватны точно , откуда только такие берутся?
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
- Сообщений:
- 1565
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 14:51
у этих женщин в голове кромешный ад /
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17956
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:46
немного не понятно к чему второй раз по одному и тому же суду делать публикацию? нам вроде как еще и с первой было понятно всё.
v
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.06.15
- Сообщений:
- 1172
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:50
Цитата:
Штраф за неуважение к суду? Или у нас настолько гуманный суд? Допустить оскорбления в зале суда. Это ж насколько лапа мохнатая должна быть?
И чем таким упахались юристы, что им положена компенсация больше миллиона (это раз) и боьше , чем потерпевшей (это два). С точки зрения плательщика компенсации - более чем заслуженно. А за фельдшера обидно. Среди ночи лететь на вызов, сделать все возможное в нереально стрессовой ситуации (а когда человек при смерти - стресс тот еще), еще и пострадать из-за этого.
Где штраф за разжигание? Или вот тут-то и скрыта работа юристов, отмазали от еще одной статьи???
накричала Хатира на судью и приставов
Штраф за неуважение к суду? Или у нас настолько гуманный суд? Допустить оскорбления в зале суда. Это ж насколько лапа мохнатая должна быть?
И чем таким упахались юристы, что им положена компенсация больше миллиона (это раз) и боьше , чем потерпевшей (это два). С точки зрения плательщика компенсации - более чем заслуженно. А за фельдшера обидно. Среди ночи лететь на вызов, сделать все возможное в нереально стрессовой ситуации (а когда человек при смерти - стресс тот еще), еще и пострадать из-за этого.
Где штраф за разжигание? Или вот тут-то и скрыта работа юристов, отмазали от еще одной статьи???
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:54
Цитата:
В республику саха?)
Сабыр:
А их нельзя депортировать?
А их нельзя депортировать?
В республику саха?)
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:07
Незнаю как у вас. А у нас когда теряешь близкого человека. Плачешь. И не до рарборок. У нас русских если не поминуть. Себе дороже.
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 16:07
Цитата:
На историческую родину в Азербайджан.
Vit:
В республику саха?)
В республику саха?)
На историческую родину в Азербайджан.
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:10
Я когда потерял брата я плакал что можно этими слезами море наполнить.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3716
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:15
Цитата:
Саха - это регион России. Но, судя по именам и фамилии, а так же ненависти к армянам, дамы совсем не якутки, а, скорее всего, азербайджанских кровей. Фельдшер Баймурзина, какая она армянка? Хотя, если замужем, то возможно.. Короче, сложно всё...
бе - уроженки республики Саха
Саха - это регион России. Но, судя по именам и фамилии, а так же ненависти к армянам, дамы совсем не якутки, а, скорее всего, азербайджанских кровей. Фельдшер Баймурзина, какая она армянка? Хотя, если замужем, то возможно.. Короче, сложно всё...
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3716
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:17
Цитата:
Азербайджанцы потомки огузов. Огузы пришли в Азербайджан и Турцию как раз таки из Казахстана. Так что, эти неадекватные дамы сейчас на своей исторической родине :))
Сабыр:
историческую родину в Азербайджан.
историческую родину в Азербайджан.
Азербайджанцы потомки огузов. Огузы пришли в Азербайджан и Турцию как раз таки из Казахстана. Так что, эти неадекватные дамы сейчас на своей исторической родине :))
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 16:25
Просто больным на голову азербайджанцам везде армяне чудятся
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