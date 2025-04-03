Отправлено: - 15:50

накричала Хатира на судью и приставов

Цитата:Штраф за неуважение к суду? Или у нас настолько гуманный суд? Допустить оскорбления в зале суда. Это ж насколько лапа мохнатая должна быть?И чем таким упахались юристы, что им положена компенсация больше миллиона (это раз) и боьше , чем потерпевшей (это два). С точки зрения плательщика компенсации - более чем заслуженно. А за фельдшера обидно. Среди ночи лететь на вызов, сделать все возможное в нереально стрессовой ситуации (а когда человек при смерти - стресс тот еще), еще и пострадать из-за этого.Где штраф за разжигание? Или вот тут-то и скрыта работа юристов, отмазали от еще одной статьи???