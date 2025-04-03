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≡ "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51472
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
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Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий. Оглашение приговора сестры сопровождали поражающими жестокостью проклятиями.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1666
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
#1
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А их нельзя депортировать?
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
707
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:59
#2
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так получается, что потерпевшая сторона только 1 миллион должна получить. А юристы больше. Это по честному? Там и так все ясно было с самого начала. Даже на суде картина четкая вышла.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7526
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 14:29
#3
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Неадекватны точно , откуда только такие берутся?
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1565
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 14:51
#4
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у этих женщин в голове кромешный ад /
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17956
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:46
#5
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немного не понятно к чему второй раз по одному и тому же суду делать публикацию? нам вроде как еще и с первой было понятно всё.
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v
* vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1172
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:50
#6
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Цитата:
накричала Хатира на судью и приставов


Штраф за неуважение к суду? Или у нас настолько гуманный суд? Допустить оскорбления в зале суда. Это ж насколько лапа мохнатая должна быть?
И чем таким упахались юристы, что им положена компенсация больше миллиона (это раз) и боьше , чем потерпевшей (это два). С точки зрения плательщика компенсации - более чем заслуженно. А за фельдшера обидно. Среди ночи лететь на вызов, сделать все возможное в нереально стрессовой ситуации (а когда человек при смерти - стресс тот еще), еще и пострадать из-за этого.
Где штраф за разжигание? Или вот тут-то и скрыта работа юристов, отмазали от еще одной статьи???
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16358
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 15:54
#7
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Цитата:
Сабыр:
А их нельзя депортировать?

В республику саха?)
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16358
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:07
#8
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Незнаю как у вас. А у нас когда теряешь близкого человека. Плачешь. И не до рарборок. У нас русских если не поминуть. Себе дороже.
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1666
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 16:07
#9
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Цитата:
Vit:
В республику саха?)

На историческую родину в Азербайджан.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16358
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:10
#10
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Я когда потерял брата я плакал что можно этими слезами море наполнить.
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3716
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:15
#11
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Цитата:
бе - уроженки республики Саха

Саха - это регион России. Но, судя по именам и фамилии, а так же ненависти к армянам, дамы совсем не якутки, а, скорее всего, азербайджанских кровей. Фельдшер Баймурзина, какая она армянка? Хотя, если замужем, то возможно.. Короче, сложно всё...
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юля елиссева
* юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3716
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 16:17
#12
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Цитата:
Сабыр:
историческую родину в Азербайджан.

Азербайджанцы потомки огузов. Огузы пришли в Азербайджан и Турцию как раз таки из Казахстана. Так что, эти неадекватные дамы сейчас на своей исторической родине :))
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С
§ Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1666
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 16:25
#13
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Просто больным на голову азербайджанцам везде армяне чудятся
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