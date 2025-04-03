Вот тут все кредиты, первый среднему айфон 16 взяли. Второй и третий младшему велик и сотку Сяоми 13 . А вот 4 и 5й, чисто на еду не хватало. Думаю завтра расчитаюсь, берем на еду, потом в течении недели двух стараемся отдавать. Выходит не сильно дорого..
Только поплакался, и сразу же принесли мне на дом 150 тысяч зарплаты, сверху то, что у нас осталось, это три с половиной тысячи тенге, сейчас пойдем заряжать их в банкомат и отдавать первые 121300 с процентами, и свою на оставшееся поведу в магазин Во счастье то подвалило.
Vit: мы че видим из новостей?. Беременную женщину растреливают в машине при
Виталий,ты смотришь одни новости, я другие, где пропаганда, а где новости разобрать сейчас сложно! Я смотрел и Дойче велле и БиБиСи где ВСУ вполне себе достойно вели себя с оставшимися там жителями и девушка,про которую ничего родные не знали, тоже выплыла из новостей итальянского ТВ!А с беременной девушкой,да ехала в машине, попал дрон или с автомата стреляли( данные разные), очень жаль, но может не стоило войну начинать, чтобы она к тебе бумерангом не пришла?
saba: Процентов 30 людей из Донбасса уехали в Украину и дальше, побросав
Незнаю я. Я ваще запутался. Я не понимаю как могли два народа бить друг друга. Убивать. Вон в соседней ветки казахи почему то армянам чет предъявляют. А тут русский и украинец воют. Ужас. В голове не укладывается.
Ну в общем да! А самое главное, когда всё кончится, как дальше рядом будут жить! У меня друг раньше на выходные из Москвы в Киев ездил просто по Крещатика побродить, на каштаны полюбоваться, а теперь всё наверное!
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