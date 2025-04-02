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"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
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- 20.12.07
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- 51470
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 16:24
Пока судья оглашал приговор, подсудимые оглашали свой приговор своему судебному оппоненту - там и обвинения в убийстве матери, и заявление о том, что Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17955
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 11:47
Цитата:
обжалование чего? тут вторая сторона даже не нужна
тут полиция на месте должна была составлять протокол по факту разжигания по 174 УК РК
межнац есть
межконфессиональная рознь есть
имам области первым должен прибежать и во все трубы трубить что это такое, потомки пророка (якобы) именем аллаха публично смерти желают людям а если эти бабы еще из нашего джаммата то темболее позор
и да, ее высказвание что "армянка убивает мусльман" говорит о том что изначально эти две бабы были настроены националистически к медику и били ее за нац принадлежность (хоть и не правильно считаную)
а если завтра эта нацистка в садик пойдет работать? в больницу? в любое другое учреждение? какое у нее отношение к армянам будет? естественно злобно-негативное а в их психическом состоянии как я вижу что они не адекватного поведения их национализм может вылиться в трагедию. На месте взрослой девушки медика может оказаться ребенок
тема опасная и если их сейчас не закрыть или не вылечить потом все будут отвечать
Сабыр:
Надеюсь обжалование будет?
Надеюсь обжалование будет?
обжалование чего? тут вторая сторона даже не нужна
тут полиция на месте должна была составлять протокол по факту разжигания по 174 УК РК
межнац есть
межконфессиональная рознь есть
имам области первым должен прибежать и во все трубы трубить что это такое, потомки пророка (якобы) именем аллаха публично смерти желают людям а если эти бабы еще из нашего джаммата то темболее позор
и да, ее высказвание что "армянка убивает мусльман" говорит о том что изначально эти две бабы были настроены националистически к медику и били ее за нац принадлежность (хоть и не правильно считаную)
а если завтра эта нацистка в садик пойдет работать? в больницу? в любое другое учреждение? какое у нее отношение к армянам будет? естественно злобно-негативное а в их психическом состоянии как я вижу что они не адекватного поведения их национализм может вылиться в трагедию. На месте взрослой девушки медика может оказаться ребенок
тема опасная и если их сейчас не закрыть или не вылечить потом все будут отвечать
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 11:55
Цитата:
Ну пока это со слов журналистов, никто же не видел документ и как она там расписалась..
abaika95:
и да, ее высказвание что "армянка убивает мусльман
и да, ее высказвание что "армянка убивает мусльман
Ну пока это со слов журналистов, никто же не видел документ и как она там расписалась..
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 03.04.25 - 11:57
Цитата:
Тут конечно не доказано, нет доказательств что она так говорила, скорее эмоции
Пока судья оглашал приговор, подсудимые оглашали свой приговор своему судебному оппоненту - в нем были и обвинения в убийстве их матери, и заявление о том, что Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".
Тут конечно не доказано, нет доказательств что она так говорила, скорее эмоции
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 03.04.25 - 12:00
Цитата:
А вот это вообще никуда не подпадает.
Это же вымышленный персонаж, Бог или Аллах.
С тем же успехом можно сказать про Шрека без или с членом..
Разве это вызовет дискуссию в обществе, есть он у него или нет?
Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала
А вот это вообще никуда не подпадает.
Это же вымышленный персонаж, Бог или Аллах.
С тем же успехом можно сказать про Шрека без или с членом..
Разве это вызовет дискуссию в обществе, есть он у него или нет?
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17955
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 12:01
Цитата:
видео есть
слово в слово
Цитата:
видео прямо в материале есть
111:
Ну пока это со слов журналистов, никто же не видел документ и как она там расписалась
Ну пока это со слов журналистов, никто же не видел документ и как она там расписалась
видео есть
слово в слово
Цитата:
111:
Тут конечно не доказано, нет доказательств что она так говорила, скорее эмоции
Тут конечно не доказано, нет доказательств что она так говорила, скорее эмоции
видео прямо в материале есть
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 03.04.25 - 12:04
Цитата:
Это состояние шока, аффекта, от пережитого, в котором если даже убивают, как вот диспетчера убил в Ойропе осетин, Калоев вроде, ему за это ничего не будет.
abaika95:
видео есть слово в слово Цитата:
видео есть слово в слово Цитата:
Это состояние шока, аффекта, от пережитого, в котором если даже убивают, как вот диспетчера убил в Ойропе осетин, Калоев вроде, ему за это ничего не будет.
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 12:06
Муж застал своего ребенка с педофилом, жену свою с любовником, замочил, это состояние шока.
Тем более на эмоциях тут еще..
Мы тут все раньше этим занимались, чморили национальности друг у друга с 2006го, и ничего не было..
Тем более на эмоциях тут еще..
Мы тут все раньше этим занимались, чморили национальности друг у друга с 2006го, и ничего не было..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17955
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 03.04.25 - 13:52
Цитата:
Состояние аффекта краткосрочное состояние
После 3 месяцев после события аффекта не бывает и шока
Это просто их постоянное состояние истеричности и не адекватности Цитата:
8 лет дали
3 из них отсидел
Цитата:
А зачем он ребенка замочил?))
Цитата:
Есть тонкая грань
Шутки на тему национальности
Дискуссии,спора или прямых обвинений и угроз в том что ты представитель некой нации значит ненавидишь другую нацию причем сказанных в суде прямо среди сотрудников правоохранительных органов
Как говорится те время кончились когда можно было пи***ь всё что в голову взбредёт
Надо и отвечать потихоньку
111:
Это состояние шока, аффекта, от пережитого,
Это состояние шока, аффекта, от пережитого,
Состояние аффекта краткосрочное состояние
После 3 месяцев после события аффекта не бывает и шока
Это просто их постоянное состояние истеричности и не адекватности Цитата:
111:
вот диспетчера убил в Ойропе осетин, Калоев вроде, ему за это ничего не будет
вот диспетчера убил в Ойропе осетин, Калоев вроде, ему за это ничего не будет
8 лет дали
3 из них отсидел
Цитата:
111:
Муж застал своего ребенка с педофилом, жену свою с любовником, замочил, это состояние шока.
Муж застал своего ребенка с педофилом, жену свою с любовником, замочил, это состояние шока.
А зачем он ребенка замочил?))
Цитата:
111:
Мы тут все раньше этим занимались, чморили национальности друг у друга с 2006го, и ничего не
Мы тут все раньше этим занимались, чморили национальности друг у друга с 2006го, и ничего не
Есть тонкая грань
Шутки на тему национальности
Дискуссии,спора или прямых обвинений и угроз в том что ты представитель некой нации значит ненавидишь другую нацию причем сказанных в суде прямо среди сотрудников правоохранительных органов
Как говорится те время кончились когда можно было пи***ь всё что в голову взбредёт
Надо и отвечать потихоньку
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 14:01
Цитата:
Я о том состоянии, когда оглашали приговор.
Она же именно тогда сказала?
abaika95:
Состояние аффекта краткосрочное состояние
Состояние аффекта краткосрочное состояние
Я о том состоянии, когда оглашали приговор.
Она же именно тогда сказала?
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 14:03
Цитата:
2 или 3 года он сидел на курорте в Ойропе.
В России не сидел по моему и дня.
abaika95:
8 лет дали 3 из них отсидел
8 лет дали 3 из них отсидел
2 или 3 года он сидел на курорте в Ойропе.
В России не сидел по моему и дня.
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 14:04
Цитата:
Педофила.
Убийство же это или нет?
abaika95:
зачем он ребенка замочил?))
зачем он ребенка замочил?))
Педофила.
Убийство же это или нет?
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