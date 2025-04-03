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≡ "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51470
"Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился процесс по делу об избиении фельдшера скорой помощи в суде Костаная
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
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Лейлу и Хатиру ДЖАБРАИЛОВЫХ признали виновными в избиении фельдшера Анель Баймурзиной, которая спасала их маму, скончавшуюся после реанимационных действий. Оглашение приговора сестры сопровождали поражающими жестокостью проклятиями.
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С
* Сабыр
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
30.05.18
Сообщений:
1664
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:54
#1
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А их нельзя депортировать?
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§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
707
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 13:59
#2
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так получается, что потерпевшая сторона только 1 миллион должна получить. А юристы больше. Это по честному? Там и так все ясно было с самого начала. Даже на суде картина четкая вышла.
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7524
Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...
Отправлено: 03.04.25 - 14:29
#3
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Неадекватны точно , откуда только такие берутся?
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