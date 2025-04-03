Re: "Казахи, вам не стыдно?!" - Скандалом закончился...

Отправлено: - 13:59

так получается, что потерпевшая сторона только 1 миллион должна получить. А юристы больше. Это по честному? Там и так все ясно было с самого начала. Даже на суде картина четкая вышла.