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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:50
#4966
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А еще про Трампа, если на одной странице написано слово Член, то какая же это русофобия.....
Поколение Зет что то начинает понимать про своих вождей, и им это так неудобно прям..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:51
#4967
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Цитата:
111:
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!

Да я про это не говорил собственно. Ссылку в студию. А вот ты постоянно несёшь сюда всякое.
"Когда в человека кидаешь грязь, помни — до него она может не долететь, а на твоих руках останется."
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:56
#4968
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Цитата:
Эл-починно:
Когда в человека кидаешь грязь,

Перефразируя- Когда в Трампа кидаешь грязь..
Есть такой Тынис Мяги, перефразируя которого я по твоему мнению должен петь про Трампа- Спасыте Спасыте эго..
Но что вот делать с собственно Членом?
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:57
#4969
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Цитата:
111:
Но что вот делать с собственно Членом?

Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:59
#4970
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Цитата:
111:
Но что вот делать с собственно Членом?

Этот вопрос для джокера!
Цитата:
111:
Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался.

Об этом речи и близко не было.
ПС - речь шла про тебя, и твоё отражение. но ты имеешь полное право считать себя чем угодно и так же болтаться, где угодно. :lol:

[Исправлено: Эл-починно, 02.04.2025 - 23:01]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:07
#4971
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Цитата:
Эл-починно:
Этот вопрос для джокера!

Это жизненный же вопрос.
Помнишь, как маленький мальчик, приговаривая Мерзни мерзни Сучий хвост, чтобы избавиться от члена, в сильный мороз положил его на железную ленту ,
Так и узнал в нем народ президента..

Смешно же да?
Или уже нет?
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:14
#4972
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Цитата:
111:
Эл-починно: Этот вопрос для джокера! Это жизненный же вопрос.

Ты точно себя за джокера считаешь? Отвечая на этот вопрос? 8-)
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:47
#4973
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Кумир нацпатов сегодня отжигает. Наверное скоро даже Акросу станет стыдно за такого подопечного :lol:
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:49
#4974
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Цитата:
111:
Но что вот делать с собственно Членом?

Как в анекдоте, сначала скажи, что ты коммунист :lol:

[Исправлено: maxsaf, 02.04.2025 - 23:52]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 00:14
#4975
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Цитата:
maxsaf:

Цитата:
сначала скажи, что ты коммунист

Ну коммунисты все отрезали себе член с развалом СССР, а кто то и сжёг даже, то есть подразумеваю отрезали член партии,
Про настоящие члены история умалчивает, хотя ради власти и денег и на такое пошли бы.
Теперь вот рады , с собиранием земель пришить себе некоторые отрезанные органы, но это невозможно, и пример этому Украина или Прибалтика, дорого стоит, да уже и не стоит, простите за тавтологию..
Хуже куда с простыми зетниками, которые еще метаются и думают, что им еще партия прикажет отрезать..
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11669
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 01:10
#4976
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 06:42
#4977
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Цитата:
maxsaf:
нацпатов

Чем нацпаты отличаются от националистов? Чем националисты отличаются от нацистов? Чем нацисты отличаются от украинцев? Специалисты отличают нюансы, а для Вас и ваших единомышленников вроде Эл Починно это всё практически равнозначные вещи!
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s
§ saba
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Костанай
Регистрация:
05.02.15
Сообщений:
7521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 06:47
#4978
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У Виталия тоже вопрос, зачем и что натворили ВСУ в Курской области, а вопроса нет кто первые пришли на чужую землю и что творят там! Вот вчера обстрел Кривого Рога был, четверо человек погибло, одного прямо в машине ракета застала! Ну не жалко нацист наверное, да и машина украинского производства ЗАЗ Шанс, завод правда уже под контролем России в Мелитополе, так запутано всё!
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К
§ Карачун
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
23.04.23
Сообщений:
1472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 10:36
#4979
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Цитата:
Гога:

С волом отличная шутка. :lol:
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