Re: Депутаты маслихата высказывали недовольство из-за кредита в...

Отправлено: - 08:55

Что такое кредит под ДВА с ПОЛОВИНОЙ процента - это когда вы с ОДНОГО миллиона тенге, вернёте всего лишь ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ тысяч тенге.



Это стоимость набора в ПЯТЬ коробок конфет того же АО "Баян сулу".



Проголосовал за ВТОРОЙ пункт- АО "Баян-сулу" - это не та организация и предприятие котрое НУЖДАЕТСЯ в ЛЬГОТНОМ бюджетном финансирования - оно не относиться к предприятиям с повышенным риском ведения бизнеса, нежели сельхоз предприятия, особенно ТРЕТЬЕЙ групп- пустынно-степная зона, которые находяться в засушливых климатических условиях или в зонах рискованного земледелия и кстати им по прежнему выделяют кредит под ДВАДЦАТЬ ПЯТЬ процентов, несмотря на все заявления чиновников об удешевлении кредитов.



Мотивы решения акима- а, это только и только ЕГО решение- НЕИЗВЕСТНЫ.



Рабочие места, налоги, и прочее - это бла-бла-бла - мы видим что твориться с налогами, если решили залесть в карман населения с помощью поднятия ставки НДС.