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≡ «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51465
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
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1 апреля состоялось заседание акимата Костанайской области. После докладов о том, что, например, в регионе значительно увеличивается финансирование ремонта дорог, аким области Кумар Аксакалов сообщил, где вводится режим жесткой экономии.
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§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7827
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 03.04.25 - 08:11
#15
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Цитата:
abaika95:
не покатаешься за счет бюджета



Раньше эа лазейка называлось - социальная ответственность бизнесса, в данное время- ГЧП, теперь исходя из Указа от 17 марта найдут НОВУЮ трактовку.

Терпеть то не много- ВСЕГО лишь ДЕВЯТЬ месяцев- до конца года написано.
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