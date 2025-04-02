«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
1 апреля состоялось заседание акимата Костанайской области. После докладов о том, что, например, в регионе значительно увеличивается финансирование ремонта дорог, аким области Кумар Аксакалов сообщил, где вводится режим жесткой экономии. Читать новость
Вот еще было бы здорово заставить (хотя бы пару раз, для создания прецедента) дорожников за свой счет восстановить некачественно сделанные дороги, гарантийное обслуживание которых входит в условия договора - вместо повторных конкурсов и очередного вытряхивания миллионного финансирования за счет бюджета. Тогда и дороги будут лучше делать. Абая катают каждый год - а толку? Тарана после полной реконструкции - как после бомбежки. Лермонтова - одни люки, без божьей помощи ну просто никак.
Заказчик: Хозяйственное управление государственных учреждений Костанайской области (БИН 160340007415). Объявление от 19 марта 2025 года №14320005-1. Согласно КД приобретается "Кроссовер, габаритные размеры: длина не менее 4980 мм, ширина 1975 мм, высота 1750 мм. Двигатель: не менее 277 л.с. Аудиосистема премиум-класса: 10 динамиков, сабвуфер, усилитель. Салонное зеркало с дисплеем. Отделка потолка и боковых стоек замшей. Светодиодное LED освещение салона. Двухцветная кожаная отделка рулевого колеса. Кожаная отделка рулевого колеса. Аудиосистема с дисплеем 12,3'.
Слугам дали понять, что бюджет красть и транжирить, себя не уважать, но Васька слушает да ест! В жалостливом гос-ве, все будут просить только преференции для себя, либо тащить из казны, несмотря на запреты! Бюджетные деньги нельзя раздавать даже на субсидии сельхозникам, потому что налоги у них низкие, а крестьяне вообще их не платят! При этом обижают работающих низкой зарплатой, присваивая прибавочную стоимость, не вкладывая доход, полученный работниками в инфраструктуру сел, аулов, деревень! Нужно гос-ву обязательно необходимо возбудить уголовные дела на субъектов здравоохранения, где их сотрудники похищали из ФОСМС путем приписок, деньги, аккумулируемые работягами, и гос-вом! И пора ввести единую форму для сотрудников акимата, чтобы было видно, что они являются сотрудниками, получающих зарплату из бюджетной сферы! Надо чтобы республиканские, областные СМИ публиковали, про работу постоянных комиссий маслихатов районов, областей, утверждающих те или иные расходы для слуг государевых, потому что маслихаты являются по Конституции представителями населения того или иного региона! Сейчас слуги взяли моду игнорировать мнения депутатов маслихата по расходованию бюджетных средств, то есть слуги игнорируют мнение народа, тем самым саботируют законы страны! Если гос-во будет терпеть дармоедов и иждивенцев, то при таком управлении, оно станет слабым и не управляемым!
На днях видел Лисан новый на номерах RK. Так что уже всё купили кому надо, более мелким чиновникам запретят. Да и толку что от этой экономии, всё равно делать дороги у нас не могут, через год всё заново ремонтировать надо. Леонида Беды в том году же делали? И какая она сейчас?
С этого места можно поподробней: - соц.проекты будут УРЕЗАНЫ ?? или же речь идёт только о НЕОБОСНОВАННЫХ и НЕНУЖНЫХ тратах и как и где понять НУЖНОСТЬ и НЕОБОСНОВАННОСТЬ того или иного проекта ???
Около ПЯТЬСОТ миллионов БЮДЖЕТНЫХ тенге планируемых потратить ЛИЧНО акимом города на простую ВЫВОЗКУ старых диванов от ЛЕНИВЫХ и ОХ....ших горожан на свалки ТБО за МОЙ счёт - это входит в режим ЖЕСТКОЙ экономии ????
Сейчас посетителей на этом форуме: 58, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 58
Зарегистрированные пользователи: Нет
Вы не можете создавать темы Вы не можете редактировать сообщения Вы не можете создавать опросы Вы не можете прикреплять файлы Вы можете отвечать на сообщения Вы не можете удалять сообщения Вы не можете голосовать