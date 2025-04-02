Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...

Отправлено: - 18:45

Слугам дали понять, что бюджет красть и транжирить, себя не уважать, но Васька слушает да ест! В жалостливом гос-ве, все будут просить только преференции для себя, либо тащить из казны, несмотря на запреты! Бюджетные деньги нельзя раздавать даже на субсидии сельхозникам, потому что налоги у них низкие, а крестьяне вообще их не платят! При этом обижают работающих низкой зарплатой, присваивая прибавочную стоимость, не вкладывая доход, полученный работниками в инфраструктуру сел, аулов, деревень! Нужно гос-ву обязательно необходимо возбудить уголовные дела на субъектов здравоохранения, где их сотрудники похищали из ФОСМС путем приписок, деньги, аккумулируемые работягами, и гос-вом! И пора ввести единую форму для сотрудников акимата, чтобы было видно, что они являются сотрудниками, получающих зарплату из бюджетной сферы! Надо чтобы республиканские, областные СМИ публиковали, про работу постоянных комиссий маслихатов районов, областей, утверждающих те или иные расходы для слуг государевых, потому что маслихаты являются по Конституции представителями населения того или иного региона! Сейчас слуги взяли моду игнорировать мнения депутатов маслихата по расходованию бюджетных средств, то есть слуги игнорируют мнение народа, тем самым саботируют законы страны! Если гос-во будет терпеть дармоедов и иждивенцев, то при таком управлении, оно станет слабым и не управляемым!