Отправлено: - 00:14

maxsaf:



сначала скажи, что ты коммунист

Цитата:Цитата:Ну коммунисты все отрезали себе член с развалом СССР, а кто то и сжёг даже, то есть подразумеваю отрезали член партии,Про настоящие члены история умалчивает, хотя ради власти и денег и на такое пошли бы.Теперь вот рады , с собиранием земель пришить себе некоторые отрезанные органы, но это невозможно, и пример этому Украина или Прибалтика, дорого стоит, да уже и не стоит, простите за тавтологию..Хуже куда с простыми зетниками, которые еще метаются и думают, что им еще партия прикажет отрезать..