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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:50
А еще про Трампа, если на одной странице написано слово Член, то какая же это русофобия.....
Поколение Зет что то начинает понимать про своих вождей, и им это так неудобно прям..
Поколение Зет что то начинает понимать про своих вождей, и им это так неудобно прям..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:51
Цитата:
Да я про это не говорил собственно. Ссылку в студию. А вот ты постоянно несёшь сюда всякое.
"Когда в человека кидаешь грязь, помни — до него она может не долететь, а на твоих руках останется."
111:
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!
Да я про это не говорил собственно. Ссылку в студию. А вот ты постоянно несёшь сюда всякое.
"Когда в человека кидаешь грязь, помни — до него она может не долететь, а на твоих руках останется."
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:56
Цитата:
Перефразируя- Когда в Трампа кидаешь грязь..
Есть такой Тынис Мяги, перефразируя которого я по твоему мнению должен петь про Трампа- Спасыте Спасыте эго..
Но что вот делать с собственно Членом?
Эл-починно:
Когда в человека кидаешь грязь,
Когда в человека кидаешь грязь,
Перефразируя- Когда в Трампа кидаешь грязь..
Есть такой Тынис Мяги, перефразируя которого я по твоему мнению должен петь про Трампа- Спасыте Спасыте эго..
Но что вот делать с собственно Членом?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:57
Цитата:
Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался..
111:
Но что вот делать с собственно Членом?
Но что вот делать с собственно Членом?
Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:59
Цитата:
Этот вопрос для джокера!
Цитата:
Об этом речи и близко не было.
ПС - речь шла про тебя, и твоё отражение. но ты имеешь полное право считать себя чем угодно и так же болтаться, где угодно.
[Исправлено: Эл-починно, 02.04.2025 - 23:01]
111:
Но что вот делать с собственно Членом?
Но что вот делать с собственно Членом?
Этот вопрос для джокера!
Цитата:
111:
Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался.
Напомню, речь же шла о зеркале, где он болтался.
Об этом речи и близко не было.
ПС - речь шла про тебя, и твоё отражение. но ты имеешь полное право считать себя чем угодно и так же болтаться, где угодно.
[Исправлено: Эл-починно, 02.04.2025 - 23:01]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:07
Цитата:
Это жизненный же вопрос.
Помнишь, как маленький мальчик, приговаривая Мерзни мерзни Сучий хвост, чтобы избавиться от члена, в сильный мороз положил его на железную ленту ,
Так и узнал в нем народ президента..
Смешно же да?
Или уже нет?
Эл-починно:
Этот вопрос для джокера!
Этот вопрос для джокера!
Это жизненный же вопрос.
Помнишь, как маленький мальчик, приговаривая Мерзни мерзни Сучий хвост, чтобы избавиться от члена, в сильный мороз положил его на железную ленту ,
Так и узнал в нем народ президента..
Смешно же да?
Или уже нет?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:14
Цитата:
Ты точно себя за джокера считаешь? Отвечая на этот вопрос?
111:
Эл-починно: Этот вопрос для джокера! Это жизненный же вопрос.
Эл-починно: Этот вопрос для джокера! Это жизненный же вопрос.
Ты точно себя за джокера считаешь? Отвечая на этот вопрос?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:47
Кумир нацпатов сегодня отжигает. Наверное скоро даже Акросу станет стыдно за такого подопечного
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 22:49
Цитата:
Как в анекдоте, сначала скажи, что ты коммунист
[Исправлено: maxsaf, 02.04.2025 - 23:52]
111:
Но что вот делать с собственно Членом?
Но что вот делать с собственно Членом?
Как в анекдоте, сначала скажи, что ты коммунист
[Исправлено: maxsaf, 02.04.2025 - 23:52]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 00:14
Цитата:
Цитата:
Ну коммунисты все отрезали себе член с развалом СССР, а кто то и сжёг даже, то есть подразумеваю отрезали член партии,
Про настоящие члены история умалчивает, хотя ради власти и денег и на такое пошли бы.
Теперь вот рады , с собиранием земель пришить себе некоторые отрезанные органы, но это невозможно, и пример этому Украина или Прибалтика, дорого стоит, да уже и не стоит, простите за тавтологию..
Хуже куда с простыми зетниками, которые еще метаются и думают, что им еще партия прикажет отрезать..
maxsaf:
Цитата:
сначала скажи, что ты коммунист
Ну коммунисты все отрезали себе член с развалом СССР, а кто то и сжёг даже, то есть подразумеваю отрезали член партии,
Про настоящие члены история умалчивает, хотя ради власти и денег и на такое пошли бы.
Теперь вот рады , с собиранием земель пришить себе некоторые отрезанные органы, но это невозможно, и пример этому Украина или Прибалтика, дорого стоит, да уже и не стоит, простите за тавтологию..
Хуже куда с простыми зетниками, которые еще метаются и думают, что им еще партия прикажет отрезать..
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Краснодар
- Регистрация:
- 06.07.18
- Сообщений:
- 11669
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 01:10
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 06:42
Цитата:
Чем нацпаты отличаются от националистов? Чем националисты отличаются от нацистов? Чем нацисты отличаются от украинцев? Специалисты отличают нюансы, а для Вас и ваших единомышленников вроде Эл Починно это всё практически равнозначные вещи!
maxsaf:
нацпатов
нацпатов
Чем нацпаты отличаются от националистов? Чем националисты отличаются от нацистов? Чем нацисты отличаются от украинцев? Специалисты отличают нюансы, а для Вас и ваших единомышленников вроде Эл Починно это всё практически равнозначные вещи!
s
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Костанай
- Регистрация:
- 05.02.15
- Сообщений:
- 7521
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 06:47
У Виталия тоже вопрос, зачем и что натворили ВСУ в Курской области, а вопроса нет кто первые пришли на чужую землю и что творят там! Вот вчера обстрел Кривого Рога был, четверо человек погибло, одного прямо в машине ракета застала! Ну не жалко нацист наверное, да и машина украинского производства ЗАЗ Шанс, завод правда уже под контролем России в Мелитополе, так запутано всё!
К
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 23.04.23
- Сообщений:
- 1472
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 03.04.25 - 10:36
Цитата:
С волом отличная шутка.
Гога:
С волом отличная шутка.
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