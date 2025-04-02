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≡ «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51464
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
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1 апреля состоялось заседание акимата Костанайской области. После докладов о том, что, например, в регионе значительно увеличивается финансирование ремонта дорог, аким области Кумар Аксакалов сообщил, где вводится режим жесткой экономии.
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1167
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 14:49
#1
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А вот это уважительно! Без сарказма!

Вот еще было бы здорово заставить (хотя бы пару раз, для создания прецедента) дорожников за свой счет восстановить некачественно сделанные дороги, гарантийное обслуживание которых входит в условия договора - вместо повторных конкурсов и очередного вытряхивания миллионного финансирования за счет бюджета. Тогда и дороги будут лучше делать. Абая катают каждый год - а толку? Тарана после полной реконструкции - как после бомбежки. Лермонтова - одни люки, без божьей помощи ну просто никак.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17950
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 15:25
#2
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сейчас начнется отток с госслужбы
зарплаты маленькие
премии не дают
теперь уже и на новом джипане не покатаешься за счет бюджета
нафиг так жить)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1167
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 16:03
#3
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Цитата:
abaika95:
нафиг так жить)

Еще и приватно-персональный толчок в доход государства обратят)))
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17950
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
Отправлено: 02.04.25 - 16:27
#4
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Цитата:
vofkakst:
Еще и приватно-персональный толчок в доход государства обратят)))

Нет его просто сделают общим для всего женского коллектива этажа)
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A
§ ACROS
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
16.11.19
Сообщений:
7823
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 16:47
#5
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Цитата:
abaika95:
его просто сделают общим



Он же был построен До 17 марта и в список ограничении НЕ ВХОДИТ.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
720
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 17:21
#6
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Цитата:
ACROS:
Он же был построен До 17 марта

по маленькому хоть будут пускать, не совсем уже что-ли)
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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1167
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 17:28
#7
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Стоп, отставить про толчок. Там же все за свой счет было сделано, а не за бюджет 8-)
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E
§ EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
133
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 18:19
#8
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Заказчик: Хозяйственное управление государственных учреждений Костанайской области (БИН 160340007415). Объявление от 19 марта 2025 года №14320005-1. Согласно КД приобретается "Кроссовер, габаритные размеры: длина не менее 4980 мм, ширина 1975 мм, высота 1750 мм. Двигатель: не менее 277 л.с. Аудиосистема премиум-класса: 10 динамиков, сабвуфер, усилитель. Салонное зеркало с дисплеем. Отделка потолка и боковых стоек замшей. Светодиодное LED освещение салона. Двухцветная кожаная отделка рулевого колеса. Кожаная отделка рулевого колеса. Аудиосистема с дисплеем 12,3'.

Конкурс акимата области на Кроссовер за 33 млн. с офигительнной аккустикой
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
794
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 18:45
#9
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Слугам дали понять, что бюджет красть и транжирить, себя не уважать, но Васька слушает да ест! В жалостливом гос-ве, все будут просить только преференции для себя, либо тащить из казны, несмотря на запреты! Бюджетные деньги нельзя раздавать даже на субсидии сельхозникам, потому что налоги у них низкие, а крестьяне вообще их не платят! При этом обижают работающих низкой зарплатой, присваивая прибавочную стоимость, не вкладывая доход, полученный работниками в инфраструктуру сел, аулов, деревень! Нужно гос-ву обязательно необходимо возбудить уголовные дела на субъектов здравоохранения, где их сотрудники похищали из ФОСМС путем приписок, деньги, аккумулируемые работягами, и гос-вом! И пора ввести единую форму для сотрудников акимата, чтобы было видно, что они являются сотрудниками, получающих зарплату из бюджетной сферы! Надо чтобы республиканские, областные СМИ публиковали, про работу постоянных комиссий маслихатов районов, областей, утверждающих те или иные расходы для слуг государевых, потому что маслихаты являются по Конституции представителями населения того или иного региона! Сейчас слуги взяли моду игнорировать мнения депутатов маслихата по расходованию бюджетных средств, то есть слуги игнорируют мнение народа, тем самым саботируют законы страны! Если гос-во будет терпеть дармоедов и иждивенцев, то при таком управлении, оно станет слабым и не управляемым!
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olegggon
§ olegggon
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
01.07.11
Сообщений:
1422
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 02.04.25 - 19:35
#10
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На днях видел Лисан новый на номерах RK. Так что уже всё купили кому надо, более мелким чиновникам запретят.
Да и толку что от этой экономии, всё равно делать дороги у нас не могут, через год всё заново ремонтировать надо. Леонида Беды в том году же делали? И какая она сейчас?
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1911
Re: «Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных...
Отправлено: 03.04.25 - 00:25
#11
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Цитата:
EvilWizard:
Двигатель: не менее 277 л.с.

.....а зачем им столько лошадей? они что пахают?
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