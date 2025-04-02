Отправлено: - 23:59

abaika95:

и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии)) такие же провалы, срач и плохой ремонт

Цитата:.....город не стоит называть задрипанным как ни как обл.центр,если нендравится пажалуйста тебя никто не держит чемодан,вокзал, тем более как представителю с высшим образованием надобно знать что населённые пункты,пишутся с заглавной буквы...если ты забыл.........с какого перепугу ты приплёл нам атом град он где то у чёрта на куличках,этого Варламова приплёл какое он имеет отношение к стране,городу,нам самим как то разобратся со сваими проблемами,лучше подумать как всё это восстановить,вбухоно два с лишним лярда.Если сами не можим качественно строить,нужно попросить наших европейских друзей,бывших наших соотечественников которые уехали за бугор,должны помочь,наши палучается рукопопые всё вроде красиво сделано но качества ЖОК.А они приеду расскажут и покажут как надо строить а не воровать....как еще по другому за что не возмутся всё через одно место.....вот переименновать улицы и населенные пункты да палучается ГАРНО а вот строительство храмает........