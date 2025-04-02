А как волнами согнутая брусчатка лежит, тут не видно, но там ужасно, но.. Кто то скажет и таких много, кто нам сказал идти туда отдыхать, что там все хорошо и отлично. Примерно как с тем немного согнутым Членом, он же на функцию деторождения не влияет, и так сойдет.. Впрочем у нас так тут везде и повсеместно, чиновники с соггутыми Членами делают подобие себе, то согнутые дороги, то стройки, то вот эти вот набережные, воспроизводя так сказать себя своей функцией воспроизводства..
Амирка. Моя фоткала, случайно увидел. Конечно интересен не он, а то, как присобачили снизу коврик. Даже тут умудриться поработать в гамно, это ну только наши чиновники могут.. А они виноваты в первую очередь, потому что у них что то там очень Кривое и Согнутое..
помню серый волчара всё язвил что у них в дубне инновации, комфорт и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии)) такие же провалы, срач и плохой ремонт
вот костанай наконецто в чем то дотянул до атомграда подмосковного)
Не Карпухина должна возмущаться над браком и присвоением бюджетных средств, а аким области с прокуратурой области! ЖКХ не указание должна давать для устранения брака, а свести контроль за услугодателем по время постройки любого объекта за бюджетные деньги! Если ЖКХ недоглядел, то с каждого руководителя и его помощников по суду взыскать по 10 миллионов тенге в казну! Казна пополнится за бездействие и пофигизм! Этого вообще нет, как и ответственности! Невыполнение условий договора влечет уголовную ответственность, а не устранение брака! Жаль, очень жаль, нет на бракоделов сталинских законов, регулирующих качество населения!
abaika95: и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии)) такие же провалы, срач и плохой ремонт
.....город не стоит называть задрипанным как ни как обл.центр,если нендравится пажалуйста тебя никто не держит чемодан,вокзал, тем более как представителю с высшим образованием надобно знать что населённые пункты,пишутся с заглавной буквы...если ты забыл..... ....с какого перепугу ты приплёл нам атом град он где то у чёрта на куличках,этого Варламова приплёл какое он имеет отношение к стране,городу,нам самим как то разобратся со сваими проблемами,лучше подумать как всё это восстановить,вбухоно два с лишним лярда.Если сами не можим качественно строить,нужно попросить наших европейских друзей,бывших наших соотечественников которые уехали за бугор,должны помочь,наши палучается рукопопые всё вроде красиво сделано но качества ЖОК.А они приеду расскажут и покажут как надо строить а не воровать....как еще по другому за что не возмутся всё через одно место.....вот переименновать улицы и населенные пункты да палучается ГАРНО а вот строительство храмает....
абике: Невыполнение условий договора влечет уголовную ответственность, а не устранение брака! Жаль, очень жаль, нет на бракоделов сталинских законов, регулирующих качество населения!
.....какое не выполнение договора они всё выполнили,правда не качественно,но нам сойдёт и так,а 37 год нам ненадо к нам присылали уже людей которые качественно строили но в своё время они оказались не нужны нам и они уехали,остались спецы с большой буквы...вот и результат...
....я вот чё всё беспокоюсь за завод который строися,ну который авто будет выпускать чтоб он не рухнул вот будееет ....краны падают,люди гибнут....ой не дай Бог.... как возмёмся всё через самое это место аж страшно...
....ты бы многоуважаемый мною Марик не водил бы Амирку по этой набережной а то покалечится кто потом будет её ремонтировать,и так у нас с рождаемостью не важно,а так Амирка подрастёт выучится как правильно брущатку ложить да отремонтирует....нам то старикам куда енти кирпичи подними опусти.....сами разагнуться не можим.....
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