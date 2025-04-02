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≡ Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51464
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:28
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Строящаяся набережная в Костанае на берегу Тобола не пережила зиму. На ее строительство было потрачено два миллиарда тенге, а объект уже нуждается в ремонте.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:28
#1
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Да, там что то ужасное..

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v
§ vofkakst
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.06.15
Сообщений:
1167
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:36
#2
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Ничееее) мы еще парк у берега Тобола забабахаем. Еще несколько лярдов осядет
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 13:42
#3
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А как волнами согнутая брусчатка лежит, тут не видно, но там ужасно, но..
Кто то скажет и таких много, кто нам сказал идти туда отдыхать, что там все хорошо и отлично.
Примерно как с тем немного согнутым Членом, он же на функцию деторождения не влияет, и так сойдет..
Впрочем у нас так тут везде и повсеместно, чиновники с соггутыми Членами делают подобие себе, то согнутые дороги, то стройки, то вот эти вот набережные, воспроизводя так сказать себя своей функцией воспроизводства..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:00
#4
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Амирка.
Моя фоткала, случайно увидел.
Конечно интересен не он, а то, как присобачили снизу коврик.
Даже тут умудриться поработать в гамно, это ну только наши чиновники могут..
А они виноваты в первую очередь, потому что у них что то там очень Кривое и Согнутое..

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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:04
#5
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А знаете где децкий туалет?
А он прям тут, в водичке..



Может еще даже и взрослый..

[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 15:05]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44046
Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 14:08
#6
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В туалет, где раньше были кучи говна на пляже, зайти так и не решились.
Второй поставили, но тот закрыт для посещений..
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17950
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 15:28
#7
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помню серый волчара всё язвил что у них в дубне инновации, комфорт и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае
а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии))
такие же провалы, срач и плохой ремонт

вот костанай наконецто в чем то дотянул до атомграда подмосковного)
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11669
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 16:37
#8
Комментарий удален модератором.
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директор пляжа
§ директор пляжа
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.08.18
Сообщений:
720
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 17:19
#9
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Цитата:
abaika95:
варламов

ты бы еще дудя послушал, когда они говорили что-то хорошо
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
794
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 18:58
#10
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Не Карпухина должна возмущаться над браком и присвоением бюджетных средств, а аким области с прокуратурой области! ЖКХ не указание должна давать для устранения брака, а свести контроль за услугодателем по время постройки любого объекта за бюджетные деньги! Если ЖКХ недоглядел, то с каждого руководителя и его помощников по суду взыскать по 10 миллионов тенге в казну! Казна пополнится за бездействие и пофигизм! Этого вообще нет, как и ответственности! Невыполнение условий договора влечет уголовную ответственность, а не устранение брака! Жаль, очень жаль, нет на бракоделов сталинских законов, регулирующих качество населения!
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1911
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 02.04.25 - 23:59
#11
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Цитата:
abaika95:
и благоустройство лучше чем в задрпипаном костанае а потом варламов приехал и назвал набережную дубны самой худшей набережной россии)) такие же провалы, срач и плохой ремонт


.....город не стоит называть задрипанным как ни как обл.центр,если нендравится пажалуйста тебя никто не держит чемодан,вокзал, тем более как представителю с высшим образованием надобно знать что населённые пункты,пишутся с заглавной буквы...если ты забыл.....
....с какого перепугу ты приплёл нам атом град он где то у чёрта на куличках,этого Варламова приплёл какое он имеет отношение к стране,городу,нам самим как то разобратся со сваими проблемами,лучше подумать как всё это восстановить,вбухоно два с лишним лярда.Если сами не можим качественно строить,нужно попросить наших европейских друзей,бывших наших соотечественников которые уехали за бугор,должны помочь,наши палучается рукопопые всё вроде красиво сделано но качества ЖОК.А они приеду расскажут и покажут как надо строить а не воровать....как еще по другому за что не возмутся всё через одно место.....вот переименновать улицы и населенные пункты да палучается ГАРНО а вот строительство храмает....

....
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1911
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 03.04.25 - 00:11
#12
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Цитата:
абике:
Невыполнение условий договора влечет уголовную ответственность, а не устранение брака! Жаль, очень жаль, нет на бракоделов сталинских законов, регулирующих качество населения!

.....какое не выполнение договора они всё выполнили,правда не качественно,но нам сойдёт и так,а 37 год нам ненадо к нам присылали уже людей которые качественно строили но в своё время они оказались не нужны нам и они уехали,остались спецы с большой буквы...вот и результат...

....я вот чё всё беспокоюсь за завод который строися,ну который авто будет выпускать чтоб он не рухнул вот будееет ....краны падают,люди гибнут....ой не дай Бог.... как возмёмся всё через самое это место аж страшно...
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р
§ родом из Шанхая2022
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.04.22
Сообщений:
1911
Re: Набережная за 2 миллиарда в Костанае не выдержала зиму
Отправлено: 03.04.25 - 00:17
#13
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Цитата:
111:
Амирка. Моя фоткала, случайно увидел.

....ты бы многоуважаемый мною Марик не водил бы Амирку по этой набережной а то покалечится кто потом будет её ремонтировать,и так у нас с рождаемостью не важно,а так Амирка подрастёт выучится как правильно брущатку ложить да отремонтирует....нам то старикам куда енти кирпичи подними опусти.....сами разагнуться не можим.....
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