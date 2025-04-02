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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:45
Цитата:
Ну а чёж ты сидишь на диване и пургу всякую несёшь тут. Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.
111:
То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?
То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?
Ну а чёж ты сидишь на диване и пургу всякую несёшь тут. Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:50
Цитата:
А ты его каждый раз в ответ спрашивай про курсы казахского языка для ипэшников, записался он или за сыном младшим прячется, типа отмазался так.
Vit:
Какой паспорт?. Российский что ли?
Какой паспорт?. Российский что ли?
А ты его каждый раз в ответ спрашивай про курсы казахского языка для ипэшников, записался он или за сыном младшим прячется, типа отмазался так.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:04
Цитата:
Я говорил что буду защищать нацистов?
Какой ты хитрый просто лжец..
Это как гляжу - бац и рожа Свиньи
- Не Свиньи , а просто рожа!
- Да ваша честь, смотрю, просто Рожа, а пригляделась, рожа хитрой Свиньи!
Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь....
Чья то рожа другая..
Эл-починно:
Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.
Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.
Я говорил что буду защищать нацистов?
Какой ты хитрый просто лжец..
Это как гляжу - бац и рожа Свиньи
- Не Свиньи , а просто рожа!
- Да ваша честь, смотрю, просто Рожа, а пригляделась, рожа хитрой Свиньи!
Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь....
Чья то рожа другая..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:07
Цитата:
Ты всегда так, когда травишь людишек друг на друга, обращаешься к ним как к тупым валенкам?
Да, согласен, валенок тоже человек, но у тебя такое к ним скотское отношение, как к тому русскому миру, что в Украине..
Используешь по праву их в собственных личных интересах, может оно и к лучшему, они же по твоему бессловесные..
[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:07]
maxsaf:
А ты его каждый раз в
А ты его каждый раз в
Ты всегда так, когда травишь людишек друг на друга, обращаешься к ним как к тупым валенкам?
Да, согласен, валенок тоже человек, но у тебя такое к ним скотское отношение, как к тому русскому миру, что в Украине..
Используешь по праву их в собственных личных интересах, может оно и к лучшему, они же по твоему бессловесные..
[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:07]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:15
Цитата:
то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь!
111:
Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь.... Чья то рожа другая..
Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь.... Чья то рожа другая..
то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь!
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:20
Цитата:
О как тебя на зеркало то потянуло, как в том старом известном армянском анегдоте:
-Голый армянин обсматривает себя в зеркало, повернулся задом и вдруг у него встало что то,
-Тихо, тихо, свои..
[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:21]
Эл-починно:
то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь!
то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь!
О как тебя на зеркало то потянуло, как в том старом известном армянском анегдоте:
-Голый армянин обсматривает себя в зеркало, повернулся задом и вдруг у него встало что то,
-Тихо, тихо, свои..
[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:21]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:30
Или вот так
- Свет мой зеркальце, молчи...
Вообще с зеркалами у нас вся жизнь связана.
Есть же такое, что ты есть просто отражение этого не идеального мира, ты копия его..
- Свет мой зеркальце, молчи...
Вообще с зеркалами у нас вся жизнь связана.
Есть же такое, что ты есть просто отражение этого не идеального мира, ты копия его..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:35
Жалоба зетника:
- Почему 111 говорит про Члены и Трампа?
- Это правила не нарушает.
- Ну ведь получается что это не Трамп, а Трампочлен, а говорить на Трампа так низзя!
- Дайте ссылку на подобное высказывание.
У нас жалуются с некоей истерией, ложью, это собственно из серии - Где же вы были все эти 8 лет..
Кстати где был сам Трампоч.., ой, Трамп все эти 8 лет?
- Почему 111 говорит про Члены и Трампа?
- Это правила не нарушает.
- Ну ведь получается что это не Трамп, а Трампочлен, а говорить на Трампа так низзя!
- Дайте ссылку на подобное высказывание.
У нас жалуются с некоей истерией, ложью, это собственно из серии - Где же вы были все эти 8 лет..
Кстати где был сам Трампоч.., ой, Трамп все эти 8 лет?
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
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- Сообщений:
- 4244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:37
Цитата:
"...и это оскорбление на общий счет нанижем". (В.Маяковский)
Бумеранг уже в пути
111:
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир. Мы же понимаем с вами что это такое? Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир. Мы же понимаем с вами что это такое? Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.
"...и это оскорбление на общий счет нанижем". (В.Маяковский)
Бумеранг уже в пути
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:38
Цитата:
Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии
111:
Почему 111 говорит про Члены и Трампа?
Почему 111 говорит про Члены и Трампа?
Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:40
Цитата:
Он у тебя уже более 15ти лет в пути, на сколько тебя я помню, как и последнее китайское предупреждение об Игноре..
Но нет же, наверно скушно тебе без меня..
таноми52:
Бумеранг уже в пути
Бумеранг уже в пути
Он у тебя уже более 15ти лет в пути, на сколько тебя я помню, как и последнее китайское предупреждение об Игноре..
Но нет же, наверно скушно тебе без меня..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:42
Это как от скукоты муха насрала по ветру так, чтобы ее гамняшка попала на слона, приговаривая, вот и тони в моем гамне.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:44
Цитата:
Слышал эти сказки, кто покупает большой Жып, у того орган махонький..
Но с каких то пор я в это перестал верить..
maxsaf:
Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии
Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии
Слышал эти сказки, кто покупает большой Жып, у того орган махонький..
Но с каких то пор я в это перестал верить..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:45
Цитата:
Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.
111:
Это как от скукоты муха насрала по ветру так, чтобы ее гамняшка попала на слона, приговаривая, вот и тони в моем гамне.
Это как от скукоты муха насрала по ветру так, чтобы ее гамняшка попала на слона, приговаривая, вот и тони в моем гамне.
Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:47
Цитата:
Хех..
Кто сказал про ГАМНЯШКУ, тот Русофоб!
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!
Ты прям ходячее воплощение анегдота!
Эл-починно:
Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.
Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.
Хех..
Кто сказал про ГАМНЯШКУ, тот Русофоб!
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!
Ты прям ходячее воплощение анегдота!
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