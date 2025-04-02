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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:45
#4951
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Цитата:
111:
То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?

Ну а чёж ты сидишь на диване и пургу всякую несёшь тут. Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:50
#4952
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Цитата:
Vit:
Какой паспорт?. Российский что ли?

А ты его каждый раз в ответ спрашивай про курсы казахского языка для ипэшников, записался он или за сыном младшим прячется, типа отмазался так. :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:04
#4953
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Цитата:
Эл-починно:
Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.

Я говорил что буду защищать нацистов?
Какой ты хитрый просто лжец..
Это как гляжу - бац и рожа Свиньи
- Не Свиньи , а просто рожа!
- Да ваша честь, смотрю, просто Рожа, а пригляделась, рожа хитрой Свиньи!

Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь....
Чья то рожа другая..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:07
#4954
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Цитата:
maxsaf:
А ты его каждый раз в

Ты всегда так, когда травишь людишек друг на друга, обращаешься к ним как к тупым валенкам?
Да, согласен, валенок тоже человек, но у тебя такое к ним скотское отношение, как к тому русскому миру, что в Украине..
Используешь по праву их в собственных личных интересах, может оно и к лучшему, они же по твоему бессловесные..

[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:07]
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:15
#4955
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Цитата:
111:
Так и с лжецами, смотрю, просто лжец, а приглядываюсь.... Чья то рожа другая..

то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь! :lol: 8-)
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:20
#4956
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Цитата:
Эл-починно:
то и в зеркале не отражаешься или уже себя самого не узнаёшь!

О как тебя на зеркало то потянуло, как в том старом известном армянском анегдоте:
-Голый армянин обсматривает себя в зеркало, повернулся задом и вдруг у него встало что то,
-Тихо, тихо, свои..

[Исправлено: 111, 02.04.2025 - 22:21]
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:30
#4957
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Или вот так
- Свет мой зеркальце, молчи...

Вообще с зеркалами у нас вся жизнь связана.
Есть же такое, что ты есть просто отражение этого не идеального мира, ты копия его..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:35
#4958
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Жалоба зетника:
- Почему 111 говорит про Члены и Трампа?
- Это правила не нарушает.
- Ну ведь получается что это не Трамп, а Трампочлен, а говорить на Трампа так низзя!
- Дайте ссылку на подобное высказывание.

У нас жалуются с некоей истерией, ложью, это собственно из серии - Где же вы были все эти 8 лет..
Кстати где был сам Трампоч.., ой, Трамп все эти 8 лет?
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таноми52
§ таноми52
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
08.02.17
Сообщений:
4244
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:37
#4959
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Цитата:
111:
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир. Мы же понимаем с вами что это такое? Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.



"...и это оскорбление на общий счет нанижем". (В.Маяковский)
Бумеранг уже в пути
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27203
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:38
#4960
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Цитата:
111:
Почему 111 говорит про Члены и Трампа?

Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:40
#4961
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Цитата:
таноми52:
Бумеранг уже в пути

Он у тебя уже более 15ти лет в пути, на сколько тебя я помню, как и последнее китайское предупреждение об Игноре..
Но нет же, наверно скушно тебе без меня..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:42
#4962
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Это как от скукоты муха насрала по ветру так, чтобы ее гамняшка попала на слона, приговаривая, вот и тони в моем гамне.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:44
#4963
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Цитата:
maxsaf:
Потому что хочет напоказ озвучивать свои фантазии

Слышал эти сказки, кто покупает большой Жып, у того орган махонький..
Но с каких то пор я в это перестал верить..
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Эл-починно
§ Эл-починно
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
10.06.22
Сообщений:
4171
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:45
#4964
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Цитата:
111:
Это как от скукоты муха насрала по ветру так, чтобы ее гамняшка попала на слона, приговаривая, вот и тони в моем гамне.

Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44044
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 21:47
#4965
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Цитата:
Эл-починно:
Ну как бы об этом и только об этом, все твои посты.

Хех..
Кто сказал про ГАМНЯШКУ, тот Русофоб!
А ну давайте введем правило, не говорить про гамно!

Ты прям ходячее воплощение анегдота!
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