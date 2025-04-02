Отправлено: - 20:45

111:

То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?

Цитата:Ну а чёж ты сидишь на диване и пургу всякую несёшь тут. Поезжал бы уже спасать своих нацистов, за которых ты тут топишь.