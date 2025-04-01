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Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 18:29
Цитата:
Цитата:
Это как рыба, попавшись к пеликану в пасть, спросила, есть ли у того Член, чтоб так выеживаться
На что пеликан ответил, член то есть, но я же тебя переваривать буду не членом, у меня есть в желудке специальные приспособления..
Это к тому, что не всегда нужны зубы тому, у кого собственно Он есть..
Карачун:
Цитата:
чтобы снизить вес, птички, помимо прочего, лишились зубов (когда-то очень, очень давно) Ни
Это как рыба, попавшись к пеликану в пасть, спросила, есть ли у того Член, чтоб так выеживаться
На что пеликан ответил, член то есть, но я же тебя переваривать буду не членом, у меня есть в желудке специальные приспособления..
Это к тому, что не всегда нужны зубы тому, у кого собственно Он есть..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 18:42
Цитата:
Цитата:
Лишь бы многочисленные свидетели и главное дети , а это же наше будущее, не сказали что он разлил тут сперму, подводя несчастно в какой то мере пожить под колючей проволокой..
Бывает же такое, да?
А потому смотреть за своим писюном просто необходимо и куда не надо, не пытаться засовывать
Карачун:
Цитата:
попробовать сказать что по неосторожности разлил в этом самом месте сильную кислоту и ч
Лишь бы многочисленные свидетели и главное дети , а это же наше будущее, не сказали что он разлил тут сперму, подводя несчастно в какой то мере пожить под колючей проволокой..
Бывает же такое, да?
А потому смотреть за своим писюном просто необходимо и куда не надо, не пытаться засовывать
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 19:30
Цитата:
----Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает .
111:
----Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает .
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 19:32
Цитата:
Зато любимчик редакции и местных псевдопатриотов.
Великий и древний ПРЕЗидент форума.
[Исправлено: maxsaf, 01.04.2025 - 20:33]
Гога:
Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает
Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает
Зато любимчик редакции и местных псевдопатриотов.
Великий и древний ПРЕЗидент форума.
[Исправлено: maxsaf, 01.04.2025 - 20:33]
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 20:18
Цитата:
-----Вот одно только интересно - если бы такой коммент вы или я написали ? Пропустили бы бдительные люди ?? Скрин сделал - на всякий случай
maxsaf:
-----Вот одно только интересно - если бы такой коммент вы или я написали ? Пропустили бы бдительные люди ?? Скрин сделал - на всякий случай
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 10:47
Цитата:
Хм..
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.
Мы же понимаем с вами что это такое?
Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.
Сколько мы уже читали о тех, кто навязывал этот мир в Украине и что он делает собственно, приехав на побывку в Россию.
Он занимается растлением малолетних детей, убийством топорами каких то бабушек, сжиганием своих матерей и сестер, причем живьем.
Вот это и есть пошлятина.
А если я беру с учебника биологии или зоологии то, что там написано за 6-7 класс и говорю, что у птичек есть пенис или какое то его подобие, это есть образовательная культура, ее потребство, знания наконец.
Независимо от того, на сколько ты образован..
А то понаполучают по три диплама и Гойда-убить украинцев!
Вот это пошлятина..
Гога:
какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает .
какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает .
Хм..
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.
Мы же понимаем с вами что это такое?
Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.
Сколько мы уже читали о тех, кто навязывал этот мир в Украине и что он делает собственно, приехав на побывку в Россию.
Он занимается растлением малолетних детей, убийством топорами каких то бабушек, сжиганием своих матерей и сестер, причем живьем.
Вот это и есть пошлятина.
А если я беру с учебника биологии или зоологии то, что там написано за 6-7 класс и говорю, что у птичек есть пенис или какое то его подобие, это есть образовательная культура, ее потребство, знания наконец.
Независимо от того, на сколько ты образован..
А то понаполучают по три диплама и Гойда-убить украинцев!
Вот это пошлятина..
Y
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 22.05.12
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- 1564
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 14:12
1 апреля под Вильнюсом прошла официальная церемония открытия штаба 45-й бронетанковой бригады Бундесвера.
«У нас есть четкая миссия. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников, – заявил ее командующий бригадный генерал Кристоф Хубер.
– Таким образом мы защищаем территорию НАТО – и саму Германию».
Бригада должна быть готова к боевым действиям к 2027 г., планируется постоянное присутствие до 5000 солдат.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 19:22
Цитата:
Ты не слыхал про отдельную стоматологию для русофобов? Там говорят сейчас очередь, запись на несколько месяцев вперёд
111:
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.
Ты не слыхал про отдельную стоматологию для русофобов? Там говорят сейчас очередь, запись на несколько месяцев вперёд
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:02
Цитата:
Хех..
Живешь старыми советскими зэковскими анегдотами?
Это как раньше да, выбивали зубы несчастным и насиловали..
Та же стоматология.
Только мы на зоне разве?
Ты там, у Трампа , ему и говори за всех тех славян, которых он там у вас имеет безо всякой стоматологии..
maxsaf:
Ты не слыхал про отдельную стоматологию для
Ты не слыхал про отдельную стоматологию для
Хех..
Живешь старыми советскими зэковскими анегдотами?
Это как раньше да, выбивали зубы несчастным и насиловали..
Та же стоматология.
Только мы на зоне разве?
Ты там, у Трампа , ему и говори за всех тех славян, которых он там у вас имеет безо всякой стоматологии..
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:10
Цитата:
Нет, не на зоне, но это не значит, что ты можешь безнаказанно разжигать межнациональную рознь своими русофобскими комментариями.
111:
Только мы на зоне разве?
Только мы на зоне разве?
Нет, не на зоне, но это не значит, что ты можешь безнаказанно разжигать межнациональную рознь своими русофобскими комментариями.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:10
Цитата:
111:Да ладно не гони. Тебе же нравится как в Курске убивают стариков, женщин. Бандеры же пришли с миром.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:11
Цитата:
Он этого не знает, в ватном болоте о таком не пишут.
Vit:
Да ладно не гони. Тебе же нравится как в Курске убивают стариков, женщин. Бандеры же пришли с миром.
Да ладно не гони. Тебе же нравится как в Курске убивают стариков, женщин. Бандеры же пришли с миром.
Он этого не знает, в ватном болоте о таком не пишут.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:14
Цитата:
Хм..
Где я это сказал?
Ты как то можешь доказать это?
Паспорт то сделал сэбэ?
Vit:
Тебе же нравится
Тебе же нравится
Хм..
Где я это сказал?
Ты как то можешь доказать это?
Паспорт то сделал сэбэ?
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:25
Цитата:
Какой паспорт?. Российский что ли? Я свою позицию сказал. Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат. А я ведь слабый, не откожусь. А идти убивать брата не смогу. Не так воспитан. Это вы поклонники бандеры любите.
111:
Паспорт то сделал сэбэ
Паспорт то сделал сэбэ
Какой паспорт?. Российский что ли? Я свою позицию сказал. Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат. А я ведь слабый, не откожусь. А идти убивать брата не смогу. Не так воспитан. Это вы поклонники бандеры любите.
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:29
Цитата:
То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?
Vit:
Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат
Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат
То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?
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