Отправлено: - 18:42

Карачун:



попробовать сказать что по неосторожности разлил в этом самом месте сильную кислоту и ч

Цитата:Цитата:Лишь бы многочисленные свидетели и главное дети , а это же наше будущее, не сказали что он разлил тут сперму, подводя несчастно в какой то мере пожить под колючей проволокой..Бывает же такое, да?А потому смотреть за своим писюном просто необходимо и куда не надо, не пытаться засовывать