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≡ "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная в своем дворе порядок наводили
 
 
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N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51464
"Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная в своем дворе порядок наводили
Отправлено: 02.04.25 - 19:28
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Контейнерная площадка во дворе дома №16 по ул. Дзержинского каждый год наводит ужас на местных жителей. Несмотря на то, что дорога к ней асфальтирована, и в целом контейнеры выглядят цивилизованно, к весне это место становится настоящей свалкой.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16343
Re: "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная...
Отправлено: 02.04.25 - 19:28
#1
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Я когда был маленький. Ссср тогда ещё был. Это все называлось субботник.
Всем двором, всем подъездом выходили мама и папа и мы детки бегали. Помогали. Слава богу или алаху и сегодня в моем дворе происходит субботник. Минус только один. Я не участвую по причине отсутствия дома
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Re: "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная...
Отправлено: 02.04.25 - 20:05
#2
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У нас проще, мы купили камеры во двор, теперь по камерам председатель оси смотрит и подает в суд на несчастных..
И следят за людьми 12 человек 24/7.
У нас весело..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Re: "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная...
Отправлено: 02.04.25 - 20:08
#3
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Один раз наркоши у нас всё разворотили, но наши не показывая видео, побежали с угрозами в Додо пиццу и начали их шантажировать, просить опять там что то, миллион или два, но одна активистка нечаянно сбросила видео в общий чат и вся ложь председателя раскрылась..
Вот это был атас..
Стыдобища.
Они обманули так же и нас жителей во дворе, говоря что это наделала Додо пицца..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Re: "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная...
Отправлено: 02.04.25 - 20:10
#4
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Штраф с предпринимателя за выброшенный мусор 800 тысяч тенге, потому ставить камеры вокруг мусорки выгодно.
С обычного человека не помню, тысяч 80..
Вот и кормятся там те, кому деньги нужнее..
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