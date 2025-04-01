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≡ Флуд и оффтопик (часть 9)
 
 
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 18:29
#4936
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
чтобы снизить вес, птички, помимо прочего, лишились зубов (когда-то очень, очень давно) Ни


Это как рыба, попавшись к пеликану в пасть, спросила, есть ли у того Член, чтоб так выеживаться
На что пеликан ответил, член то есть, но я же тебя переваривать буду не членом, у меня есть в желудке специальные приспособления..
Это к тому, что не всегда нужны зубы тому, у кого собственно Он есть..
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 18:42
#4937
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Цитата:
Карачун:

Цитата:
попробовать сказать что по неосторожности разлил в этом самом месте сильную кислоту и ч


Лишь бы многочисленные свидетели и главное дети , а это же наше будущее, не сказали что он разлил тут сперму, подводя несчастно в какой то мере пожить под колючей проволокой..
Бывает же такое, да?
А потому смотреть за своим писюном просто необходимо и куда не надо, не пытаться засовывать
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11668
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 19:30
#4938
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Цитата:
111:

----Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает . :-(
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 19:32
#4939
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Цитата:
Гога:
Фи , какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает

Зато любимчик редакции и местных псевдопатриотов.
Великий и древний ПРЕЗидент форума. :lol:

[Исправлено: maxsaf, 01.04.2025 - 20:33]
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Гога
§ Гога
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Краснодар
Регистрация:
06.07.18
Сообщений:
11668
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 01.04.25 - 20:18
#4940
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Цитата:
maxsaf:

-----Вот одно только интересно - если бы такой коммент вы или я написали ? Пропустили бы бдительные люди ?? Скрин сделал - на всякий случай ;-) :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 10:47
#4941
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Цитата:
Гога:
какую пошлятину вы пишите . Уровень образования просто зашкаливает .

Хм..
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.
Мы же понимаем с вами что это такое?
Это уничтожение украинцев, воровство унитазов у них, мародерство, это повсеместная педофилия с последующим убийством детей.
Сколько мы уже читали о тех, кто навязывал этот мир в Украине и что он делает собственно, приехав на побывку в Россию.
Он занимается растлением малолетних детей, убийством топорами каких то бабушек, сжиганием своих матерей и сестер, причем живьем.
Вот это и есть пошлятина.
А если я беру с учебника биологии или зоологии то, что там написано за 6-7 класс и говорю, что у птичек есть пенис или какое то его подобие, это есть образовательная культура, ее потребство, знания наконец.
Независимо от того, на сколько ты образован..
А то понаполучают по три диплама и Гойда-убить украинцев!
Вот это пошлятина..
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Y
§ YESNO
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
22.05.12
Сообщений:
1564
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 14:12
#4942
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1 апреля под Вильнюсом прошла официальная церемония открытия штаба 45-й бронетанковой бригады Бундесвера.

«У нас есть четкая миссия. Здесь, на восточном фланге НАТО, мы должны обеспечить защиту, свободу и безопасность наших литовских союзников, – заявил ее командующий бригадный генерал Кристоф Хубер.

– Таким образом мы защищаем территорию НАТО – и саму Германию».

Бригада должна быть готова к боевым действиям к 2027 г., планируется постоянное присутствие до 5000 солдат.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 19:22
#4943
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Цитата:
111:
Вообще то пошлятина это когда говорят и голосуют за русский мир.

Ты не слыхал про отдельную стоматологию для русофобов? Там говорят сейчас очередь, запись на несколько месяцев вперёд :lol:
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:02
#4944
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Цитата:
maxsaf:
Ты не слыхал про отдельную стоматологию для

Хех..
Живешь старыми советскими зэковскими анегдотами?
Это как раньше да, выбивали зубы несчастным и насиловали..
Та же стоматология.
Только мы на зоне разве?
Ты там, у Трампа , ему и говори за всех тех славян, которых он там у вас имеет безо всякой стоматологии..
Профайл
maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:10
#4945
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Цитата:
111:
Только мы на зоне разве?

Нет, не на зоне, но это не значит, что ты можешь безнаказанно разжигать межнациональную рознь своими русофобскими комментариями.
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16343
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:10
#4946
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Цитата:
111:
Да ладно не гони. Тебе же нравится как в Курске убивают стариков, женщин. Бандеры же пришли с миром.
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maxsaf
* maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27200
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:11
#4947
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Цитата:
Vit:
Да ладно не гони. Тебе же нравится как в Курске убивают стариков, женщин. Бандеры же пришли с миром.

Он этого не знает, в ватном болоте о таком не пишут.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:14
#4948
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Цитата:
Vit:
Тебе же нравится

Хм..
Где я это сказал?
Ты как то можешь доказать это?
Паспорт то сделал сэбэ?
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16343
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:25
#4949
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Цитата:
111:
Паспорт то сделал сэбэ

Какой паспорт?. Российский что ли? Я свою позицию сказал. Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат. А я ведь слабый, не откожусь. А идти убивать брата не смогу. Не так воспитан. Это вы поклонники бандеры любите.
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1
§ 111
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
17.01.12
Сообщений:
44031
Флуд и оффтопик (часть 9)
Отправлено: 02.04.25 - 20:29
#4950
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Цитата:
Vit:
Меня сразу загребут на сво. Ну или предложат

То есть спасать русских в Курской и Белгородской, спасать Россию и убивать нацистов не желаешь?
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