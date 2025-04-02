Re: "Видим мусор из окон" - Как пенсионеры из Костаная...

Отправлено: - 20:08

Один раз наркоши у нас всё разворотили, но наши не показывая видео, побежали с угрозами в Додо пиццу и начали их шантажировать, просить опять там что то, миллион или два, но одна активистка нечаянно сбросила видео в общий чат и вся ложь председателя раскрылась..

Вот это был атас..

Стыдобища.

Они обманули так же и нас жителей во дворе, говоря что это наделала Додо пицца..