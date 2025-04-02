НовостиМненияСпецпроектыФорумКонкурсыГазетаСообщить новостьЦитатыОпросыАрхив
О редакцииРекламодателямВакансииВопросы редакцииСоглашение
Наша газета в социальных сетях
Форум



Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Как привлечь клиентов в ресторан? Рабочие маркетинговые стратегии
 
 
Ответить 
N
§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51463
Как привлечь клиентов в ресторан? Рабочие маркетинговые стратегии
Отправлено: 02.04.25 - 17:06
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Чтобы достичь успеха на рынке в условиях конкуренции ресторан должен выделяются на фоне конкурентов. Это может быть уникальная концепция, конкурентоспособные цены или лучшее качество обслуживания. Важно следить за тенденциями и изменениями в отрасли, а также за маркетинговыми стратегиями конкурентов, чтобы всегда быть на шаг впереди них.
Читать новость

Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16340
Re: Как привлечь клиентов в ресторан? Рабочие маркетинговые...
Отправлено: 02.04.25 - 17:06
#1
Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если хотите что б у вас был полон зал. Не нужна реклама. Меня достаточно пригласит на кухню. Повором. Я такие вкусняшка готовлю что ваши элитные повара в стороне нервно курят.
Жизнь меня научила. Я знаю что нужно людям.
Знаю как блюдо должно выглядит.Какое оно должно быть на вкус.
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »

  • Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 120, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 120
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS