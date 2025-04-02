Re: Как привлечь клиентов в ресторан? Рабочие маркетинговые...

Отправлено: - 17:06

Если хотите что б у вас был полон зал. Не нужна реклама. Меня достаточно пригласит на кухню. Повором. Я такие вкусняшка готовлю что ваши элитные повара в стороне нервно курят.

Жизнь меня научила. Я знаю что нужно людям.

Знаю как блюдо должно выглядит.Какое оно должно быть на вкус.