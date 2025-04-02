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Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".



- Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала одна из подсудимых, говоря о юристах, представлявших Анель.





Цитата:Чето я не понялА суд что у нас уже площадкой для хулиганства стал? Судья куда смотрел в этот момент? Почему тут же не назначил штраф за оскорбление в суде?И в целом это даже не хулиганкаА полноценная уголовная статья по межнациональной и межконфессиональной розни в прямуюЧё пожалели то этих двух баб? Им не год ограничения а полноценные 3 года на зоне светит.