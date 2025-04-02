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«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
«Объявляется мораторий на приобретение за счет бюджетных средств...» - аким Костанайской области дал поручение подчиненным
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