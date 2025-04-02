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≡ "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
 
 
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§ NG.kz
Я робот
(Пользователи)
Регистрация:
20.12.07
Сообщений:
51463
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 16:24
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Пока судья оглашал приговор, подсудимые оглашали свой приговор своему судебному оппоненту - там и обвинения в убийстве матери, и заявление о том, что Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17950
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 16:24
#1
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Цитата:
Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".

- Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала одна из подсудимых, говоря о юристах, представлявших Анель.




Чето я не понял
А суд что у нас уже площадкой для хулиганства стал? Судья куда смотрел в этот момент? Почему тут же не назначил штраф за оскорбление в суде?
И в целом это даже не хулиганка
А полноценная уголовная статья по межнациональной и межконфессиональной розни в прямую
Чё пожалели то этих двух баб? Им не год ограничения а полноценные 3 года на зоне светит.
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abaika95
§ abaika95
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Казахстан,Костанай
Регистрация:
05.03.19
Сообщений:
17950
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 16:26
#2
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Я бы на месте сейчас армянской общины ноги в руки и в суд с заявлением к привлечению к уголовной ответственности
Это что такое вообще? Публично зная что на суде СМИ такое выкрикивать! Да там прокуратура сама по себе возбудиться должна была
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Vit
§ Vit
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
09.02.12
Сообщений:
16340
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 16:48
#3
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Абайкасан опередил. Ну ладно. Я тоже считаю это выражение не правильным. Я так понимаю маме было лет под 100. Соболезнование конечно. Ну врятли там было здоровье. А если судить по фото в суде я б на вашем месте начал уже за собой следить. У меня 20 кг лишнего. И как мой друг Кайрат говорит бегать надо больше. Я поэтому купил не крузак а велик. Записался в местный фмтнес. 5 кг скинул. Щас скоро верну свою молодую форму. И вам того же желаю и Алах тут не пр чем. Следите за собой

[Исправлено: Vit, 02.04.2025 - 17:08]
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юля елиссева
§ юля елиссева
(Полноправные пользователи)
Откуда:
Тегусигальпа, Гондурас
Регистрация:
14.01.15
Сообщений:
3714
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 17:02
#4
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тут реально полноценная уголовная статья за разжигание межнациональной розни.
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р
§ рихард
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
26.07.18
Сообщений:
706
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 17:15
#5
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согласен со всеми коллегами и в первую очередь с Абайкой. Суд мимо ушей все пропустил, а зря. Видно же, что эти дамочки на этом не остановятся и этот урок им не впрок. Это надо пресекать сразу. Потом еще страшнее будет их реакция.
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maxsaf
§ maxsaf
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.05.18
Сообщений:
27196
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:14
#6
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Цитата:
юля елиссева:
тут реально полноценная уголовная статья за разжигание межнациональной розни.

Пфф, тут один древний и великий форумчанин постоянно такое выдает, то он на высшей ступени эволюции, то вдруг все должны мусульман бояться, то все туалетной бумагой пользуются неправильно, и только мусульмане знают, как правильно. Просто уже к его выходкам привыкли, и особо внимание не обращают.
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абике
§ абике
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
15.12.23
Сообщений:
792
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:18
#7
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Суд и прокуратура стали сейчас жалостливыми и не обращают на эти выпадки! Причем тут Аллах, если осужденные неразумные, ведь это не божий суд! Религия должна учить уму разуму, чтобы такие особи знали, что человек смертен с момента появления его в этот мир! И каждому отмеряно ровно столько, сколько ему родители дали иммунитета при зачатии! Хотите долго жить не обижайте себе подобных, не будьте меркантильными, будьте честными, справедливыми и оно вернется бумерангом!
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Skeptic
* Skeptic
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
27.11.21
Сообщений:
2233
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 18:20
#8
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А где написано, что суд всё мимо ушей пропустил и никаких мер к подсудимым по этому поводу не будет принято?
С чего такие шустрые выводы?

[Исправлено: Skeptic, 02.04.2025 - 19:21]
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E
* EvilWizard
(Полноправные пользователи)
Регистрация:
02.04.24
Сообщений:
133
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:21
#9
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Что то эти мадам какие то неадекватные... Совсем неадекватные - их бы подлечить надо было. Сначала. А потом судить...
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