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"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
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Я робот(Пользователи)
- Регистрация:
- 20.12.07
- Сообщений:
- 51463
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 16:24
Пока судья оглашал приговор, подсудимые оглашали свой приговор своему судебному оппоненту - там и обвинения в убийстве матери, и заявление о том, что Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".
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(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17950
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 16:24
Цитата:
Чето я не понял
А суд что у нас уже площадкой для хулиганства стал? Судья куда смотрел в этот момент? Почему тут же не назначил штраф за оскорбление в суде?
И в целом это даже не хулиганка
А полноценная уголовная статья по межнациональной и межконфессиональной розни в прямую
Чё пожалели то этих двух баб? Им не год ограничения а полноценные 3 года на зоне светит.
Баймурзина - "армянка, и ей в радость убивать мусульман".
- Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала одна из подсудимых, говоря о юристах, представлявших Анель.
- Аллах пусть убьёт того, кто виновен! - прокричала одна из подсудимых, говоря о юристах, представлявших Анель.
Чето я не понял
А суд что у нас уже площадкой для хулиганства стал? Судья куда смотрел в этот момент? Почему тут же не назначил штраф за оскорбление в суде?
И в целом это даже не хулиганка
А полноценная уголовная статья по межнациональной и межконфессиональной розни в прямую
Чё пожалели то этих двух баб? Им не год ограничения а полноценные 3 года на зоне светит.
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Казахстан,Костанай
- Регистрация:
- 05.03.19
- Сообщений:
- 17950
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 16:26
Я бы на месте сейчас армянской общины ноги в руки и в суд с заявлением к привлечению к уголовной ответственности
Это что такое вообще? Публично зная что на суде СМИ такое выкрикивать! Да там прокуратура сама по себе возбудиться должна была
Это что такое вообще? Публично зная что на суде СМИ такое выкрикивать! Да там прокуратура сама по себе возбудиться должна была
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 09.02.12
- Сообщений:
- 16340
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 16:48
Абайкасан опередил. Ну ладно. Я тоже считаю это выражение не правильным. Я так понимаю маме было лет под 100. Соболезнование конечно. Ну врятли там было здоровье. А если судить по фото в суде я б на вашем месте начал уже за собой следить. У меня 20 кг лишнего. И как мой друг Кайрат говорит бегать надо больше. Я поэтому купил не крузак а велик. Записался в местный фмтнес. 5 кг скинул. Щас скоро верну свою молодую форму. И вам того же желаю и Алах тут не пр чем. Следите за собой
[Исправлено: Vit, 02.04.2025 - 17:08]
[Исправлено: Vit, 02.04.2025 - 17:08]
(Полноправные пользователи)
- Откуда:
- Тегусигальпа, Гондурас
- Регистрация:
- 14.01.15
- Сообщений:
- 3714
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 17:02
тут реально полноценная уголовная статья за разжигание межнациональной розни.
р
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 26.07.18
- Сообщений:
- 706
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 17:15
согласен со всеми коллегами и в первую очередь с Абайкой. Суд мимо ушей все пропустил, а зря. Видно же, что эти дамочки на этом не остановятся и этот урок им не впрок. Это надо пресекать сразу. Потом еще страшнее будет их реакция.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.05.18
- Сообщений:
- 27196
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:14
Цитата:
Пфф, тут один древний и великий форумчанин постоянно такое выдает, то он на высшей ступени эволюции, то вдруг все должны мусульман бояться, то все туалетной бумагой пользуются неправильно, и только мусульмане знают, как правильно. Просто уже к его выходкам привыкли, и особо внимание не обращают.
юля елиссева:
тут реально полноценная уголовная статья за разжигание межнациональной розни.
тут реально полноценная уголовная статья за разжигание межнациональной розни.
Пфф, тут один древний и великий форумчанин постоянно такое выдает, то он на высшей ступени эволюции, то вдруг все должны мусульман бояться, то все туалетной бумагой пользуются неправильно, и только мусульмане знают, как правильно. Просто уже к его выходкам привыкли, и особо внимание не обращают.
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 15.12.23
- Сообщений:
- 792
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:18
Суд и прокуратура стали сейчас жалостливыми и не обращают на эти выпадки! Причем тут Аллах, если осужденные неразумные, ведь это не божий суд! Религия должна учить уму разуму, чтобы такие особи знали, что человек смертен с момента появления его в этот мир! И каждому отмеряно ровно столько, сколько ему родители дали иммунитета при зачатии! Хотите долго жить не обижайте себе подобных, не будьте меркантильными, будьте честными, справедливыми и оно вернется бумерангом!
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 27.11.21
- Сообщений:
- 2233
"Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор по делу об избиении фельдшера вынесли в суде Костаная
Отправлено: 02.04.25 - 18:20
А где написано, что суд всё мимо ушей пропустил и никаких мер к подсудимым по этому поводу не будет принято?
С чего такие шустрые выводы?
[Исправлено: Skeptic, 02.04.2025 - 19:21]
С чего такие шустрые выводы?
[Исправлено: Skeptic, 02.04.2025 - 19:21]
E
(Полноправные пользователи)
- Регистрация:
- 02.04.24
- Сообщений:
- 133
Re: "Аллах пусть убьёт того, кто виновен!" - Приговор...
Отправлено: 02.04.25 - 18:21
Что то эти мадам какие то неадекватные... Совсем неадекватные - их бы подлечить надо было. Сначала. А потом судить...
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